 
Подписаться на новости
Производство

IEK GROUP локализовала в России производство аксессуаров для белых магистральных кабель-каналов "ЭЛЕКОР" IEK®

IEK GROUP локализовала в России производство аксессуаров для белых магистральных кабель-каналов ЭЛЕКОР IEK®

19 июля 2019, 17:00
Рубрика: Производство
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

Обсудить на форуме

218 просмотров

IEK GROUP локализовала производство аксессуаров для белых магистральных кабель-каналов «ЭЛЕКОР» IEK® на собственном предприятии в Ясногорске, Тульской области. Продукция выпускается на высокотехнологичном оборудовании ведущих зарубежных компаний, что обеспечивает ее стабильное качество.

Аксессуары для белых магистральных кабель-каналов «ЭЛЕКОР» IEK® предназначены для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого типа в офисных и жилых помещениях, производственных и административных зданиях, медицинских и детских учреждениях при новом строительстве и реконструкции.

Преимущества аксессуаров для белых магистральных кабель-каналов «ЭЛЕКОР» IEK®

  • Организация кабельных трасс открытого типа для любых поверхностей.
  • Сокращение времени монтажа — быстрая фиксация аксессуаров.
  • Эстетичный вид системы кабель-каналов.
  • Соответствие ГОСТ Р 53316-2009. «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара».

Компания: Группа компаний IEK

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Производство
В первом полугодии 2019 года Богучанская ГЭС увеличила производство электроэнергии и выплату налогов
Состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов
От малогабаритных машин до готовых технологических линий
Renault запустил в серийное производство кроссовер Arkana на заводе в Москве
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно