IEK GROUP локализовала в России производство аксессуаров для белых магистральных кабель-каналов "ЭЛЕКОР" IEK®

IEK GROUP локализовала производство аксессуаров для белых магистральных кабель-каналов «ЭЛЕКОР» IEK® на собственном предприятии в Ясногорске, Тульской области. Продукция выпускается на высокотехнологичном оборудовании ведущих зарубежных компаний, что обеспечивает ее стабильное качество.

Аксессуары для белых магистральных кабель-каналов «ЭЛЕКОР» IEK® предназначены для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого типа в офисных и жилых помещениях, производственных и административных зданиях, медицинских и детских учреждениях при новом строительстве и реконструкции.

Преимущества аксессуаров для белых магистральных кабель-каналов «ЭЛЕКОР» IEK®