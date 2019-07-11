IEK GROUP локализовала в России производство аксессуаров для белых магистральных кабель-каналов "ЭЛЕКОР" IEK®

Продолжение репортажа о производстве на "Полимерпласт"
19 июля 2019, 17:00
Рубрика: Производство
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
IEK GROUP локализовала производство аксессуаров для белых магистральных кабель-каналов «ЭЛЕКОР» IEK® на собственном предприятии в Ясногорске, Тульской области. Продукция выпускается на высокотехнологичном оборудовании ведущих зарубежных компаний, что обеспечивает ее стабильное качество.
Аксессуары для белых магистральных кабель-каналов «ЭЛЕКОР» IEK® предназначены для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого типа в офисных и жилых помещениях, производственных и административных зданиях, медицинских и детских учреждениях при новом строительстве и реконструкции.
Преимущества аксессуаров для белых магистральных кабель-каналов «ЭЛЕКОР» IEK®