Иран и Армения укрепляют сотрудничество в энергетическом секторе

На 16-м заседании совместного межправительственного экономического комитета Иран - Армения, которое состоялось в Тегеране, подписан Меморандум о взаимопонимании (Memorandum of Understanding, MOU) по расширению экономического сотрудничества между странами, особенно в энергетическом секторе.

В соответствии с подписанным документом планируется завершить к 2020 г. строительство третьего трансграничного высоковольтного соединения, что позволит увеличить свыше 1 000 МВт мощность экспортируемой в Армению иранской электроэнергии. Проектом строительства трансграничного соединения предусмотрено сооружение ЛЭП 400 кВ от Разданской ТЭС до г. Мегри (Meghri) на границе с Ираном общей протяженностью 275 км, которая пройдет через новую ПС 400/220 кВ Нораван в Гехаркуникской области Армении. Протяженность участка соединения от границы с Ираном до ПС Нораван составляет 80 км, а от ПС Нораван до распредустройства пятого энергоблока Разданской ТЭС – 195 км. В Армении также запланировано строительство ГЭС проектной мощностью 100 МВт, финансирование которого будет осуществляться частными компаниями Армении и других заинтересованных стран. Достигнута договоренность, что после ввода ГЭС в эксплуатацию вырабатываемая станцией электроэнергия будет экспортироваться в Иран по гарантированной цене. Иран, в свою очередь, может увеличить экспорт газа в Армению, что потребует создания новой инфраструктуры в Кавказском регионе. Поскольку коммерческим партнерам Ирана угрожают санкции США, Армения планирует использовать схему бартерного обмена газа на электроэнергию и другие основные товары. За рамками рассмотренных на заседании вопросов стороны также договорились продолжить четырехсторонние переговоры между Ираном, Арменией, Грузией и Россией по вопросу обмена электроэнергией в рамках соглашения о проекте энергетического коридора «Север – Юг».

Кроме того, Министр энергетики Армении провел совещание по оценке хода реализации программы развития кавказской сетевой инфраструктуры (Caucasian transmission network programme), предусматривающей строительство электрического соединения Армения – Грузия с сооружением вставки постоянного тока в г. Айрум вблизи армяно-грузинской границы, а также ПС 400/220/10 кВ Ддмашен (Армения).

Информационно-аналитические ресурсы: Enerdata, TehranTimes