Компания HENGTONG в очередной раз успешно поставила подводный кабель XLPE 500 кВ

Недавно подводный кабель XLPE 500 кВ без соединений, разработанный HENGTONG, прошел FAT (заводские приемочные испытания) и успешно поставлен в город Шэньчжэнь, на острове Дапэн.

Подводный кабель был запущен в производство в начале 2019 года. Кабель прошел испытания FAT (заводские приемочные испытания) с переменным током 580 кВ / 60 мин, и все показатели выше TOR. Благодаря самостоятельным исследованиям и разработкам, проектированию и производству подводного кабеля переменного тока высочайшего уровня в мире, компания HENGTONG достигла уровня мирового лидера по различным показателям.

Проект передачи электроэнергии в провинции Чжэцзян Чжоуша́нь был одобрен Комиссией по развитию провинции в мае 2016 года с инвестициями в 4,62 млрд. юаней. В рамках этого проекта HENGTONG изготовил и поставил подводный кабель напряжением 500кВ, что позволило установить мировой рекорд в производстве подводного кабеля из сшитого полиэтилена без фабричных соединений.

Вслед за успешной поставкой подводного кабеля в 2018 году, HENGTONG выиграл второй проект по передаче и преобразованию 500кВ в провинции Чжэцзян Чжоуша́нь, общей длиной 17,4 км в октябре того же года.