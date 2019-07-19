На что идут "железные" миллиарды. В 2019 году в развитие ОЖД вложили более 15 млрд рублей

Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие Октябрьской железной дороги (ОЖД) в первом полугодии составили более 15 млрд рублей. Как и в 2018-м, основные инвестиционные проекты связаны с совершенствованием перевозочной деятельности, обеспечением высокого уровня безопасности, приобретением новых локомотивов и улучшением качества обслуживания пассажиров.

По-прежнему главное направление развития инфраструктуры в Северо-Западном регионе - создание подходов к портам. Это комплексная реконструкция участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород и развитие железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива. Инвестиции ОАО «РЖД» в обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам в границах Октябрьской железной дороги за первое полугодие составили 3,4 млрд рублей.

Особое внимание уделяется наращиванию перерабатывающей способности Усть-Лужского железнодорожного узла и росту пропускной способности железнодорожных линий в условиях прогнозируемого увеличения объема перевозок грузов. Напомним, что реализация этого проекта идет с 2005 года. Его окончание планируется в 2020 году. Сметная стоимость строительства - 152,3 млрд рублей. В него инвестировано более 120,6 млрд рублей, в 2018 году вложения составили 8,1 млрд рублей.

На обновление железнодорожных путей на Октябрьской дороге всеми видами ремонта затрачено за полгода 4,7 млрд рублей. Более 2 млрд рублей инвестировано в строительство вторых путей, удлинение станционных путей, развитие железнодорожных узлов и пограничных станций.

На обеспечение безопасности на транспорте и технологической устойчивости производственного процесса, включая обновление объектов инфраструктуры, оборудования и устройств электроснабжения, связи, автоматики, телемеханики, предприятий локомотивного, путевого и вагонного комплексов направлено 3,3 млрд рублей.

Объем финансирования на обновление парка подвижного состава в первом полугодии составил 1,1 млрд рублей. В частности, дорога получила три новых грузовых электровоза и один пассажирский тепловоз.

Как мы уже сообщали, на ближайшие годы РЖД планирует инвестировать в развитие железнодорожной транспортной инфраструктуры в Петербурге 88 млрд рублей. Идет вторая половина года, но общественности до сих пор не представлена адресная программа использования этих средств.

"Санкт-Петербургские ведомости"