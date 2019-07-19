Под Воронежем появится новый индустриальный парк для малых и средних производственных компаний

Глава региона Александр Гусев подписал постановление о создании в Новоусманском районе индустриального парка «Воронеж». Документ опубликован на официальном правовом интернет-портале.



Раскинется парк на трёх земельных участках общей площадью 26,2 гектара земли. С инициативой его создания перед губернатором выступили представители ООО «Атомснаб». Они-то и станут им в дальнейшем управлять. Компания, как выяснилось, зарегистрирована в Новой Усмани, и в сферу её деятельности входит аренда недвижимости и управление нежилыми помещениями. Ожидается, что на новую промплощадку привлекут не менее 20 резидентов. Первыми таковыми могут стать: ООО ТТЦ «Технология» (производство оборудования для животноводческих комплексов), ООО «Протект Ковка» (металлообработка), ООО «Микокультура» (пищевое производство).



Решение о создании индустриального парка «Воронеж» было принято ещё в начале мая нынешнего года. Будущий парк характеризуется универсальной специализацией и ориентацией на размещение малых и средних высокотехнологичных производственных компаний. Совокупный объём инвестиций при размещении новых производств на территории парка превысит 3,3 млрд рублей. Будет создано свыше 700 новых рабочих мест.



Стоит отметить, что сейчас в Новоусманском районе уже действует индустриальный парк «Масловский» площадью около 600 гектаров. Его открыли в апреле 2010 года. Он специализируется на машиностроении и металлообработке. Резиденты «Масловского» получают налоговые льготы, субсидии из бюджета Воронежской области на погашение процентной ставки по кредитам, а также на создание социальной и инженерной инфраструктур.

"Горком36"