Цифровой модуль ABB Ekip UP – решение для интеллектуального электрооборудования и предиктивной аналитики

Цифровой модуль Ekip UP от компании ABB позволяет подключить электроустановку к облачному сервису ABB Ability, упрощая контроль энергопотребления и прогнозирование необходимости технического обслуживания оборудования.

Компания ABB, мировой технологический лидер в области промышленной автоматизации и решений для энергетики, разработала доступное, быстро инсталлируемое решение для обеспечения дополнительной или основной защиты низковольтных выключателей или разъединителей. Устройство ABB Ekip UP продлевает срок службы существующего аппаратного обеспечения, расширяет функциональность и даже обеспечивает возможность резервирования. Время простоя при вводе в эксплуатацию минимально (<1 часа). Кроме того, не требуется проведение каких-либо работ с шинной системой распределительного щита. Благодаря своей гибкости это решение совместимо даже с оборудованием других производителей.

Интеллектуальное управление энергопотреблением

Благодаря оптимальному использованию фактических данных и облачных решений устройство Ekip UP от ABB обеспечивает интеллектуальное управление системой электрораспределения предприятия. Помимо многих других параметров, устройство измеряет энергию, подаваемую на распределительное устройство, количество операций коммутационных устройств, температуру внутри отсеков и может передавать эти данные непосредственно в облачную систему контроля распределения электроэнергии ABB Ability EDCS. Это решение сочетает в себе функцию измерения качества электроэнергии и встроенный шлюз с возможностью контроля энергопотребления, создания аналитических отчетов, настройки пользовательских предупреждений для событий и подключения к облаку. Оно позволяет оптимизировать расходы на энергоносители, например, путем перераспределения нагрузки, ограничения пиковых нагрузок, а также путем использования полученных данных для более точного распределения затрат. По нашим расчетам, это позволяет управляющим производственных объектов сэкономить до 30 % расходов на оплату электроэнергии.

Интеллектуальное техническое обслуживание

Предприятия уже переходят от планового технического обслуживания к профилактическому обслуживанию по фактическому состоянию оборудования. Ekip UP также может передавать ключевые электрические параметры и параметры окружающей среды в облако. Эти данные, в сочетании с более традиционными данными об измерениях и событиях, обеспечивают прогнозирование необходимости профилактического технического обслуживания имеющихся компонентов компании ABB или GE. С помощью обычного мобильного устройства менеджеры предприятий могут увидеть кривую надежности особо важных систем, используя для этого инструмент прогнозирования Predict на основе платформы ABB Ability EDCS. Это позволяет им оценить воздействие условий окружающей среды и режима эксплуатации на срок службы оборудования и понять, когда будет необходимо провести следующее техническое обслуживание. Предупредительные сигналы, подаваемые в зависимости от состояния оборудования, помогают пользователю более эффективно планировать техническое обслуживание и понять, что именно нужно будет сделать. С помощью инструмента прогнозирования Predict менеджеры производственных объектов могут снизить эксплуатационные расходы на 10%.

Посетителям стенда ABB на Ганноверской выставке в апреле 2019 года была предоставлена возможность увидеть шкаф электропитания, оснащенный выключателем Entelliguard компании GE и усовершенствованный с помощью цифрового модуля ABB Ekip UP. Помимо измерения тока, напряжения и температуры, это цифровое переоснащение обеспечивает резервную защиту, подключение к облаку и новую функцию прогнозирования необходимости профилактического технического обслуживания.

Низковольтные компоненты, такие как выключатели и разъединители, представляют собой не просто устройства, важные для обеспечения безопасности. Они играют ключевую роль в обеспечении непрерывности работы предприятия. Отключение питания может произойти в любой момент и способно привести к значительным финансовым потерям. Время бесперебойной работы — основополагающий фактор для предприятий любых размеров; например, в автомобильной промышленности средняя годовая стоимость простоя составляет 1 млрд долларов США, единичный случай перебоя в работе центра обработки данных обойдется в 600 000 долларов США, а владелец бурового судна может потерять в результате НПВ (непроизводительного времени) 12 млн долларов США в год.

Лучшими способами предотвращения перебоев в электропитании являются резервирование и надлежащее техническое обслуживание устройств распределения питания.