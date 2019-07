BEIS согласовал целевые объемы закупок для аукционов на поставку резервов мощности

Департамент (министерство) бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (Department for Business, Energy and Industrial Strategy, BEIS) Великобритании согласовал для системного оператора National Grid ESO (NGESO) целевые объемы закупок мощности на аукционах по отбору резервов мощности для аукционов на год вперед (Т-1)1 , на четыре года вперед (Т-4)2 , а также на три года вперед (Т-3)3 , проведение которых запланировано в 2020 г.

BEIS одобрил заявки на объемы закупок мощности, поданные NGESO для аукционов Т-4 и Т-3. По итогам аукциона T-4 NGESO должен будет законтрактовать 43,5 ГВт и затем через три года на очередном аукционе Т-1 еще 1,2 ГВт, чтобы суммарный объем составил 44,7 ГВт. На аукционе Т-3 должно быть отобрано 44,2 ГВт и затем добавлено еще 1,2 ГВт – суммарно 45,4 ГВт. На аукционе Т-1 по решению BEIS должно быть законтрактовано 300 МВт, хотя в заявке NGESO был указан нулевой объем закупаемых резервов. При этом министерство отметило, что системный оператор не смог должным образом учесть риски недопоставки мощности, связанные с выводом из эксплуатации электростанций и приостановлением работы рынка мощности. Дополнительно BEIS установил коэффициенты использования заявленной пропускной способности для трансграничных соединений (de-rating factor)4 . При этом для аукциона T-3 для всех соединений данный коэффициент был увеличен по сравнению с плановым аукционом Т-4, вместо которого он проводится.

Официальный сайт BEIS

1 С поставкой в 2020-2021 гг.

2 С поставкой в 2023-2024 гг.

3 Основной аукцион на поставку мощности (Т-4) проводится за четыре года вперед до периода поставки. За год до периода поставки проводится дополнительный аукцион (Т-1). С ноября 2018 г. работа британского рынка мощности приостановлена в связи с решением Европейского суда общей юрисдикции (General Court of the Court of Justice) о несоответствии правил рынка требованиям ЕС по оказанию государственной поддержки и ненарушению принципов свободной конкуренции (Capacity Market’s State aid clearance). Поэтому плановый аукцион Т-4, который должен был состояться в феврале 2019 г., был отменен и перенесен на 2020 г. (уже как аукцион на три года вперед (Т-3) с поставкой в 2022-2023 гг.) с пересогласованием BEIS объемов целевых закупок мощности.

4 Рассчитываемый по специальной методологии de-rating factor напрямую влияет на размер платы за мощность, которую получит контрагент NGESO. Это касается всех видов ресурсов, представленных на аукционах по отбору резервов мощности.