Приглашаем принять участие в конференции СИГРЭ и IEEE "Living the new era of energy", 4-6 декабря 2019, Медельин (Колумбия)

Жаркие дни
22 июля 2019, 17:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, FISE
Отрасль: Электроэнергетика
Уважаемые коллеги!
Каждые 2 года в г. Медельин (Колумбия) проходит Международная выставка электроэнергетического сектора (FISE - International Fair of Electric Sector).
Параллельно с выставкой будет проходить Международная конференция СИГРЭ и IEEE «Living the new era of energy».
Даты проведения конференции: 4-6 декабря 2019 года.
Место проведения: Plaza Mayor Convention Center, г. Медельин, Колумбия.
Национальный комитет СИГРЭ Колумбии приглашает всех желающих к участию в конференции. Срок приема докладов - до 26 августа 2019 года.
Доклады всех участников будут опубликованы в IEEE Xplore.
Более подробная информация о мероприятии доступна в информационном сообщении по ссылке или на сайте конференции: http://fiseieeecigre.co.