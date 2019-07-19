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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Приглашаем принять участие в конференции СИГРЭ и IEEE "Living the new era of energy", 4-6 декабря 2019, Медельин (Колумбия)

Приглашаем принять участие в конференции СИГРЭ и IEEE Living the new era of energy, 4-6 декабря 2019, Медельин (Колумбия)

22 июля 2019, 17:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, FISE
Отрасль: Электроэнергетика 

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РНК СИГРЭ, FISE

Уважаемые коллеги!

Каждые 2 года в г. Медельин (Колумбия) проходит Международная выставка электроэнергетического сектора (FISE - International Fair of Electric Sector).

Параллельно с выставкой будет проходить Международная конференция СИГРЭ и IEEE «Living the new era of energy».

Даты проведения конференции: 4-6 декабря 2019 года.

Место проведения: Plaza Mayor Convention Center, г. Медельин, Колумбия.

Национальный комитет СИГРЭ Колумбии приглашает всех желающих к участию в конференции. Срок приема докладов - до 26 августа 2019 года.

Доклады всех участников будут опубликованы в IEEE Xplore.

Более подробная информация о мероприятии доступна в информационном сообщении по ссылке или на сайте конференции: http://fiseieeecigre.co.

Компания: РНК СИГРЭ

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