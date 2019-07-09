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Производство

Производство "МЕТАКЛЭЙ" автоматизировало упаковку готовой продукции

Компания «МЕТАКЛЭЙ» установила упаковщик готовой продукции и паллетоукладчик (робот-манипулятор) в цехе по производству компаундов для кабельной и трубной промышленности. Машины работают одновременно на два конвейера, ускоряя процесс подготовки готовой продукции к отгрузке. Это уже второй модуль упаковки на предприятии, первый был установлен в соседнем цехе в 2016 году при запуске установки мегакомпаундера.

Упаковочные модули освободили рабочий персонал и обеспечили стабильность укладки мешков на паллеты. Автоматизация упаковки стала последним этапом исключения человеческого фактора в производстве продукции «МЕТАКЛЭЙ».

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: АО "МЕТАКЛЭЙ"

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