Производство "МЕТАКЛЭЙ" автоматизировало упаковку готовой продукции

Компания «МЕТАКЛЭЙ» установила упаковщик готовой продукции и паллетоукладчик (робот-манипулятор) в цехе по производству компаундов для кабельной и трубной промышленности. Машины работают одновременно на два конвейера, ускоряя процесс подготовки готовой продукции к отгрузке. Это уже второй модуль упаковки на предприятии, первый был установлен в соседнем цехе в 2016 году при запуске установки мегакомпаундера.

Упаковочные модули освободили рабочий персонал и обеспечили стабильность укладки мешков на паллеты. Автоматизация упаковки стала последним этапом исключения человеческого фактора в производстве продукции «МЕТАКЛЭЙ».