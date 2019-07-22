Радий Хабиров с рабочей поездкой прибыл в город Агидель

Территория АО «Башкирские электрические сети», которое было создано в апреле 2018 года распоряжением правительства Башкирии, стала первым пунктом рабочей поездки руководителя республики Радия Хабирова в город Агидель. На месте недостроенной Башкирской АЭС планируется создать крупный индустриальный парк.

Генеральный директор АО «Башкирские электрические сети» Павел Багаев рассказал, что здесь имеется 112 тысяч квадратных метров производственных площадей, расположенных на 123 гектарах. По его словам, за 30-40 лет все коммунальные сети пришли в негодность. Многие из них требуют замены. Для того чтобы на эти площадки пришли инвесторы, нужна реконструкция железнодорожной ветки. Генеральный директор Корпорации развития Башкирии Раиль Сарбаев рассказал Радию Хабирову, что общая сумма реконструкции оценивается в 318 миллионов рублей. 75% из этих средств республика просит у федерального центра. Уже есть поручение председателя правительства России Дмитрия Медведева, сейчас ведутся переговоры с руководством Министерства экономического развития РФ.

На этой территории также планируется реализация инвестиционного проекта по организации производства мембранных рулонных материалов. Это кровельные и гидроизоляционные материалы с определенным типом армирования, которые отлично подходят для устройства и ремонта кровельных конструкций. При этом данные продукты обладают отличными физико-механическими показателями и имеют устойчивый спрос на строительном рынке. Оборудование для этого производства производится в Чехии и для его закупки требуется порядка 400 миллионов рублей. Одним из единственных работающих производств на территории недостроенной атомной электростанции был завод ООО «Джут-СТ», где выпускали силикатный кирпич. Директор предприятия Марат Маннанов рассказал Радию Хабирову, что продукция завода ранее использовалась для строительства домов в Уфе. Но в силу разных причин и из-за жесткой конкуренции, а также отсутствия рынка сбыта завод прекратил свою деятельность.

Радий Хабиров пригласил директора завода на совещание в формате «Стройчас» в ближайший понедельник, где планируют рассмотреть меры поддержки для возобновления производства кирпича в Агидели.

Башинформ