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Встречи

Юрий Маневич принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Энергетика"

Юрий Маневич принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по направлению Энергетика

22 июля 2019, 17:15
Рубрика: Встречи
Метки: МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЭС, МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич принял участие в заседании рабочей группы по направлению «Энергетика» Государственного совета Российской Федерации под руководством Сергея Цивилева .

Основной темой заседания стал вопрос стимулирования строительства и модернизации генерирующих мощностей.

В ходе своего выступления Юрий Маневич рассказал о программе модернизации ТЭС и подвел итоги первых отборов.

Компания: Министерство энергетики РФ

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