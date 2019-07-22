Юрий Маневич принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Энергетика"

Продолжение репортажа о производстве на "Полимерпласт"
22 июля 2019, 17:15
Рубрика: Встречи
Метки: МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЭС, МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич принял участие в заседании рабочей группы по направлению «Энергетика» Государственного совета Российской Федерации под руководством Сергея Цивилева .
Основной темой заседания стал вопрос стимулирования строительства и модернизации генерирующих мощностей.
В ходе своего выступления Юрий Маневич рассказал о программе модернизации ТЭС и подвел итоги первых отборов.