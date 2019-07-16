В "Россети Ленэнерго" пройдет выставка-форум современных разработок распределительного сетевого комплекса

Во вторник, 23 июля 2019 года, в 12:00 в учебном комплексе «Россети Ленэнерго» (ПАО «Ленэнерго») состоится торжественное открытие отраслевой выставки-форума «Современные тенденции распределительного сетевого комплекса». В выставке примут участие производители техники, оборудования, средств защиты и спецодежды, разработчики инновационных технологий и систем для энергетической отрасли, а также представители вузов, проектных и научных организаций и дочерние зависимые общества ПАО «Россети». На выставке можно будет увидеть новинки отраслевого рынка: специализированную технику, цифровое оборудование, системы измерения, контроля и учета электроэнергии и многое другое.

Во время работы форума планируется провести несколько круглых столов по актуальным вопросам цифровизации распределительных электрических сетей, охраны труда, подготовки кадров и применения нового оборудования в электроэнергетике. Участники тематических мероприятий – ведущие эксперты электросетевой отрасли. В рамках выставки состоится совещание профильных специалистов ДЗО ПАО «Россети», посвященное развитию транспортного обеспечения и сервиса, а также показательное мероприятие «Работа под напряжением на воздушных линиях».

Отраслевые выставки – традиционная составляющая Всероссийских соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей ПАО «Россети», которые в этом году пройдут на территории учебного комплекса «Россети Ленэнерго».

С подробной деловой программой выставки можно ознакомиться здесь.

Торжественное открытие выставки состоится 23 июля 2019 года в 12:00 в выставочном павильоне на территории учебного комплекса «Россети Ленэнерго» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Терволово, ул. Новая, 19Б. К участию в мероприятии приглашаются представители СМИ.

Внимание! Для участия необходима аккредитация до 18:00 22 июля 2019 года. Контакты для аккредитации: Zarubina.YA@lenenergo.ru, Юлия Зарубина +7921-561-77-46.