Владимир Путин встретился с гендиректором Ростеха Сергеем Чемезовым

Выручка Госкорпорации Ростех в 2018 году достигла 1,642 трлн рублей, почти две трети ее пришлось на продажи гражданской продукции и экспорт высокотехнологичных решений. Консолидированная чистая прибыль компании превысила 128 млрд рублей. Средний уровень заработной платы по Корпорации составил 49,5 тыс. рублей. Об этом сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов в ходе встречи с Владимиром Путиным.

Представляя годовой отчет Корпорации, Сергей Чемезов сообщил, что в 2018 году Ростех исполнил гособоронзаказ на 99,6% и с опережением выполняет государственную задачу по диверсификации производства – доля гражданской продукции в общем объеме выручки выросла на 1,5 процентных пункта и достигла 30%.

Прошедший год стал также рекордным для экспорта российских вооружений. Общий объем поставок по линии «Рособоронэкспорта» составил 13,7 млрд долларов. Твердый портфель зарубежных заказов на российскую военную технику достиг 55 млрд долларов.

Рентабельность по чистой прибыли компании составила 7,8%. Почти на 6 процентных пунктов выросла средняя месячная заработная плата – она составила 49,5 тыс. рублей.

Оздоровление активов

Как сообщил Сергей Чемезов, в 2018 году Корпорация приложила значительные усилия к оздоровлению проблемных промышленных активов, недавно переданных в состав Ростеха.

Продолжались мероприятия по интеграции в структуру Корпорации холдинга «Уралвагонзавод». К моменту передачи консолидированный убыток компании составлял 4,2 млрд рублей. Поддержка Госкорпорации позволила сократить убытки УВЗ вдвое (в 2018 году – 2,1 млрд рублей), при этом выросла гражданская выручка (доля в выручке составила 38,2%) и другие финансовые показатели холдинга.

Ростех также оказал серьезную организационную и финансовую поддержку концерну «Тракторные заводы», который был передан под управление Корпорации с совокупными долгами более 106 млрд рублей. На реализацию антикризисных мер Ростехом было направлено свыше 16 млрд рублей. Предпринятые шаги позволили стабилизировать ситуацию и не допустить срыва исполнения обязательств КТЗ перед государственными и зарубежными заказчиками.

Кроме того, в прошедшем году стартовал переход под управление Госкорпорации предприятий ОАК. Процесс оздоровления и реализация программ гражданского авиастроения требуют значительных инвестиций и направлены на создание в России авиапроизводителя национального уровня, который объединит проектирование, производство компонентов, финишную сборку самолетов, вертолетов и послепродажный сервис. При этом авиационный кластер станет самым мощным в структуре Ростеха – его совокупная выручка превысит 1 трлн рублей в год.

Ключевые события

Одним из ярких примеров работы в гражданской сфере Сергей Чемезов назвал построение информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для чемпионата мира по футболу 2018 года. Системные решения Корпорации обеспечили беспрецедентное качество телевизионных трансляций для зрителей из 220 стран и бесперебойную связь. Эффективное управление проектом позволило сэкономить для государственного бюджета более 500 млн рублей, что подтверждено результатами казначейской проверки.

В ходе чемпионата также прошла апробацию интеллектуальная система распознавания лиц FindFace, благодаря которой удалось задержать более 100 правонарушителей. Партнером Корпорации стала компания NtechLab – создатель технологии распознавания лиц, которая, по мнению Американского агентства исследований в области разведки, является лучшей в наше время.

Отдельно Сергей Чемезов остановился на ключевых проектах Корпорации в сфере здравоохранения. В частности, в 2018 году Ростех завершил программу строительства и оснащения 15 современных перинатальных центров в российских регионах.

Также были завершены клинические исследования отечественной вакцины от гриппа последнего поколения – первой такого состава на российском рынке, содержащей сразу 4 штамма вируса. Как отметил глава Ростеха, использование четырехвалентных вакцин – мировой тренд, позволяющий значительно снизить заболеваемость населения. Буквально на днях вакцину зарегистрировали в Минздраве, сообщил Сергей Чемезов. Вакцина будет производиться в России по технологии полного цикла.

Кроме того, завершились клинические исследования трехкомпонентной комбинированной вакцины от кори, краснухи, паротита. Документы на ее регистрацию переданы в Минздрав России.

Участие в нацпроектах

Глава Корпорации обратил внимание, что Ростех активно участвует в реализации практически всех национальных проектов, закрепленных «майскими» указами президента.

Так, в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» Ростех стал оператором дорожных карт по сквозным цифровым технологиям беспроводной связи 5G, промышленному интернету вещей (IIoT) и блокчейну. Корпорация разрабатывает и внедряет цифровые технологии в госуправлении, энергетике, промышленности, ЖКХ, социальной сфере. Наращивает разработки современной элементной базы, различного программного обеспечения, телекоммуникационного и вычислительного оборудования и т.д.

В интересах нацпроекта «Здравоохранение» Корпорация создает новые виды диагностического и лечебного оборудования, строит и оснащает медицинские клиники в регионах РФ. При участии Корпорации запущен федеральный проект по цифровой маркировке товаров, который помогает контролировать качество лекарственных препаратов. Кроме того, в 2018 году стартовал проект по созданию национальной службы санитарной авиации, в который инвестируется свыше 40 млрд рублей.

Как отметил Сергей Чемезов, участие в реализации нацпроектов тесно увязано с государственными задачами в сфере диверсификации оборонно-промышленного комплекса, который демонстрирует экстенсивный рост на перспективных гражданских рынках – электроники, ИТ, медицинского оборудования, химии, новых материалов.

Лидером диверсификации в 2018 году стал радиоэлектронный кластер Корпорации: его консолидированная выручка за год увеличилась на 18%, до 266,6 млрд рублей, а чистая прибыль показала почти 8-кратный рост, составив 12,4 млрд рублей.

Социальные инициативы

Глава Ростеха сообщил также, что в 2018 году Корпорация традиционно поддерживала большое число социальных инициатив и проектов в сфере образования, массового и профессионального спорта, культуры. Среди них – военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», международный фестиваль фейерверков, международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе» и другие культурные, спортивные и образовательные проекты. Кроме того, при участии Ростеха в Туле на территории действующего завода был создан творческий индустриальный кластер «Октава».