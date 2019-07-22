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За рубежом

Возможности технологии LiDAR для ветрогенераторов будут протестированы в Южной Корее

Возможности технологии LiDAR для ветрогенераторов будут протестированы в Южной Корее

22 июля 2019, 18:00
Рубрика: За рубежом
Метки: ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА, ВИЭ, LiDAR
Отрасль: Электроэнергетика 

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DNV GL, крупнейшее в мире консалтинговое и сертификационное агентство в области энергетики, объявило о запуске первого в Азии центра проверки технологии LiDAR в Южной Корее. Проект позволит протестировать возможности использования технологии для мониторинга ветряных электростанций в оптимальных погодных условиях, сообщается на сайте DNV GL.

LiDAR (сокр. от Light Detection and Range) - это оптическая технология сбора и обработки информации об удаленных объектах с помощью лазерных импульсов. Измеряя время, затрачиваемое на прохождение сигнала от источника света до целевого объекта и его возвращение назад, можно вычислить расстояние быстро и с высокой точностью, поскольку свет движется с постоянной и известной скоростью.

С развитием технологий мощность и высота ветряных турбин возрастают, что требует новых методов мониторинга и оценки показателей их работы. Технология LiDAR позволяет отслеживать показания и проводить измерения на высоте до 200 м, в отличие от традиционных подходов, применимых для высот от 60 до 120 м и требующих больших затрат.

С помощью измерительных системы LiDAR можно будет отслеживать скорость движения ветра на разной высоте. Аккумулирование и аналитика собранных данных позволят калибровать угол наклона турбинных лопастей и оптимизировать энергопотребление. Ожидается, что таким образом удастся повысить выработку электроэнергии и продлить срок службы ветряных турбин.

ТАСС

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