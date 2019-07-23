Филиал "Россети Центр Тверьэнерго" осуществляет ремонт оборудования крупных питающих центров

Всего в 2019 году запланировано отремонтировать оборудование на 49 подстанциях 35-110 кВ. Работы ведутся в строгом соответствии с годовым планом-графиком проведения программы технического обслуживания и ремонтов Тверьэнерго. Все мероприятия нацелены на обеспечение надежности электросетевого хозяйства и стабильную безаварийную работу энергооборудования в период зимнего максимума температур.

За 6 месяцев текущего года на ПС 110/35/10кВ «Рассвет» выполнен ремонт силового трансформатора и оборудования распределительного устройства (РУ) 35кВ. Данная подстанция является значимым звеном в железнодорожном сообщении, являясь источником питания объектов Октябрьской железной дороги.

На ПС 110/10кв «Пролетарская» и ПС 110/35/6кВ «Редкино», обеспечивающих электроснабжением потребителей Пролетарского района города Твери и поселка Редкино, отремонтировано оборудование РУ низкого напряжения 6-10кВ. В настоящий момент ремонтные работы ведутся на выключателях 110кВ.

На ПС 110/35/10кВ «Тучево» и «Торопец» завершен ремонт на оборудовании 35кВ. «Тучево» является важным объектом электросетевого хозяйства, обеспечивая бесперебойную работу нефтеперекачивающей станции «Тучево» в Рамешковском районе. Подстанция «Торопец» питает потребителей Торопецкого района Тверской области.

На ПС 110/35/10кВ «Ржев» выполнен ремонт силового трансформатора. Данный питающий центр является основным источником электроснабжения социально значимых объектов города Ржев.

До начала осенне-зимнего периода планируется выполнить ремонт второго силового трансформатора мощностью 40МВА на ПС 110/35/10кВ «Ржев». Продолжится ремонт распределительных устройств 10-35-110кВ подстанций 10-35-110кВ «Рассвет», «Редкино», «Пролетарская», «Никола-Рожок», «Тучево» и «Торопец». В общей сложности будет отремонтировано еще порядка четырех силовых трансформаторов 110кВ и трех выключателей 110кВ.