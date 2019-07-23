Hengtong Aberdare Cable Company официально запустила проект по производству высоковольтного кабеля 132кВ

Июнь 2019 года – ЮАР продолжает углублять торговое сотрудничество с китайской провинцией Чжэцзян. Об этом заявил министр экономического развития страны Эбрахим Пател на встрече с торгово-экономической делегацией Чжэцзяна.

Он от имени президента ЮАР Сирила Рамапосы и правительства страны горячо приветствовал визит делегации этой провинции.

Эбрахим Пател отметил, что КНР является важным стратегическим партнером ЮАР, на протяжении 20 лет со дня взаимного дипломатического признания двустороннее торговое и инвестиционное сотрудничество получило большое развитие, взаимовыгодная кооперация быстро развивается, большое число китайских компаний вложило средства в ЮАР, что внесло активный вклад в улучшение структуры двусторонней торговли и поддержку развития обрабатывающей промышленности африканской страны. Он выразил уверенность, что визит торгово-экономической делегации Чжэцзяна непременно усилит данные тенденции.

В своем выступлении Э. Пател поделился информацией о проекте поставки высоковольтного кабеля 132кВ компанией Hengtong Aberdare Cable Company, в Порт-Элизабет, который будет официально запущен в июле 2019 года. Министр примет участие в праздновании запуска и выступит с программной речью.

Порт-Элизабет является одним из крупнейших портов в Южной Африке и важным промышленным и культурным центром. Завод в Порт-Элизабет был основан в 1946 году и производит в основном силовые кабели низкого и среднего напряжения. Теперь линейка высоковольтных продуктов будет расширена, чтобы охватить все виды кабельной продукции, придавая новую жизнеспособность компании Hengtong Aberdare Cable Company и открывая новую главу на африканском рынке.