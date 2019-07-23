Игорь Маковский: "Положительная динамика производственных показателей "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" – закономерный результат слаженной и профессиональной работы"

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» * подвели итоги производственной деятельности за пять месяцев 2019 года. Объем котлового полезного отпуска электроэнергии составил 39,8 млрд руб. Выручка от услуг по передаче электроэнергии составила 78,2 млрд рублей, рост к аналогичному периоду составил 0,9 млрд рублей.

Обеспечение стабильного и неуклонного роста основных финансово-экономических и производственных показателей компании является приоритетом для высокопрофессиональной команды управленцев под руководством генерального директора «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского.

«Электроэнергетика – одна из главных системообразующих отраслей. От нее во многом зависит не только развитие экономики, но и качество жизни граждан. Наша компания обеспечивает энергобезопасность 20 регионов страны – и это огромная ответственность. Мы постоянно работаем над повышением качества нашей работы, чтобы решать эту задачу на самом высоком уровне. Положительная динамика производственных показателей «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» – результат слаженной и профессиональной работы», - подчеркивает он.

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» реализуют комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на повышение эффективности основной деятельности. Проводимая работа позволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.