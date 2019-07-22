КРЭТ начал производство нагревателей для нефтяных скважин

Альметьевский завод «Радиоприбор» «Концерна Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех разработал и приступил к выпуску скважинных нагревателей трехфазного питания для прогрева призабойной зоны скважин и снижения вязкости нефти. Новое оборудование позволит увеличить прирост постоянной выдачи горючей жидкости из скважин.

Еще в 2010 году специалисты «Радиоприбора» выпустили скважинные нагреватели однофазного питания «Терм». Сейчас после лабораторных испытаний предприятие представляет скважинные нагреватели с трехфазным подключением. Мощность нового оборудования возросла с 15 до 40 кВт.

Устройство размещается непосредственно в скважине, напротив прослойки нефти, что в зависимости от конкретных требований может способствовать как подъему уровня нефти, так и его снижению. Регулирует работу скважинных нагревателей станция управления. По сигналам датчика температуры контроллер станции управляет нагревом, также он имеет аналоговые и дискретные входы для контроля температуры нагревателя, входного тока и напряжения.

Комплект оборудования «Терм» позволяет вести тепловую обработку скважин как в непрерывном, так и циклическом режимах. Как показали испытания, при использовании прогрева добывающих скважин с высокой вязкостью наблюдается прирост дебита скважин.

«Повышение качества нефти высокой вязкости и облегчение процесса ее добычи способствует дальнейшему развитию нефтедобывающей отрасли, –отметил генеральный директор КРЭТ Николай Колесов. – Благодаря внедрению новых технологий завода «Радиоприбор» стало возможным не только наращивать объемы добычи нефти малых скважин, но также удалось обеспечить расширенное воспроизводство ее запасов».

15 скважинных нагревателей «Терм» установлено на оборудовании дочерних компаний «Татнефти». Кроме того, вскоре планируется поставка семи устройств для казахстанского предприятия «Эмбамунайгаз». Однако прежде всего завод «Радиоприбор» ориентирован на выпуск продукции для небольших нефтяных компаний, которые занимаются разработкой малых месторождений с высокой вязкостью нефти.

На сегодняшний день трехфазные скважинные нагреватели не имеют серийных аналогов. Ориентировочная стоимость одного устройства составляет 400 тыс. рублей.