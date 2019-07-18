Petrofac работает с ГК "ССТ" по проекту "Сахалин–2"

Российская инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж» (входит в ГК «ССТ») выиграла тендер крупнейшего EPC -контрактора Petrofac и ведет проект по оснащению системами электрообогрева объектов дожимной компрессорной станции проекта «Сахалин–2».

Проект «Сахалин–2» по освоению Пильтун-Астохского и Лунского месторождений на шельфе острова Сахалин ведет «Сахалин Энерджи». Компания работает на основе Соглашения о разделе продукции. Акционерами «Сахалин Энерджи» являются ПАО «Газпром», Shell, Mitsui & Co, Mitsubishi.

В комплекс объектов проекта «Сахалин–2» входят три морские нефтегазодобывающие платформы, система морских и наземных трубопроводов, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти, насосно-компрессорная станция, а также первый в России завод по производству сжиженного природного газа.

В сентябре 2017 года компания «Сахалин Энерджи» подписала инвестиционный договор с компанией Petrofac Facilities Management Limited (Petrofac) на строительство, поставку материалов и обслуживание строительной площадки дожимной компрессорной станции в составе объединенного берегового технологического комплекса проекта «Сахалин-2».

Данный объект предназначен для компримирования газа до давления 8,55 Мпа. Максимальная производительность станции по перекачке газового сырья составит 56,63 млн стандартных м2/сут. Годовая производительность по сырому газу — 18,79 млрд стандартных м2.

Проект подразумевает строительство трех компрессорных установок мощностью 32,0 МВт каждая, и других объектов основного и вспомогательного значения. Для поддержания технологических температур транспортировки газового сырья на объекте будут применяться системы обогрева на основе электрических нагревательных кабелей. Тендер на их поставку, объявленный Petrofac, выиграла российская инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж» (входит в ГК «ССТ»).

В настоящий момент завершается согласование проектно-технической документации. Полный объем оборудования планируется отгрузить до конца года. Решениями российского производителя будут обогреваться трубопроводы и резервуары комплекса дожимной компрессорной станции. В общей сложности «ССТэнергомонтаж» поставит на объект «Сахалин–2» 50 км нагревательных кабелей (саморегулирующихся и резистивных).

Компания «ССТэнергомонтаж» специализируется на проектировании, поставке и обслуживании систем электрообогрева на объекты в России и за рубежом, в том числе Ex-оборудования, систем на основе скин-эффекта, на основе саморегулирующихся и резистивных нагревательных кабелей. Продукция получила международные сертификаты IECEx, VDE, ATEX. Участию в тендере, объявленном Petrofac, предваряла процедура вендор-листинга, состоящая из нескольких этапов.

Petrofac — международная компания, оказывающий комплекс услуг по проектированию, строительству и управлению проектами в нефтегазовом секторе. Компания была основана в 1981 году и к настоящему времени имеет представительства в 25 странах. География проектов Petrofac охватывает такие направления, как британский континентальный шельф, Ближний Восток, Африка и Азиатско-Тихоокеанский регион. Также уже более 10 лет компания успешно работает в России и СНГ.