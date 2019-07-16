"Холдинг Кабельный Альянс" увеличил переработку меди на 15%

Заводы «Холдинга Кабельный Альянс» за первую половину 2019 года переработали более 22,5 тысячи тонн меди – на 15% больше, чем за тот же период прошлого года. По алюминию показатель снизился на 45% - до 2 тысяч тонн.

«Медь является основным сырьем для «Холдинга Кабельный Альянс». Спрос на кабельную продукцию с медной жилой, в том числе высокотехнологичную, традиционно высокий. В некоторые периоды он резко увеличивается. Мы как клиентоориентированная компания оперативно реагируем на запросы потребителей», – отметил технический директор «Холдинга Кабельный Альянс» Алексей Саушкин.

Наибольший объем меди переработал кольчугинский завод «Электрокабель» – свыше 10,1 тысячи тонн, что на 23% больше, чем годом ранее. Алюминия переработано 818 тонн. По итогам полугодия отмечен двукратный рост объемов производства в группе монтажных кабелей, в первую очередь кабелей торговой марки НИКИ.

«Мы отмечаем ежегодный рост спроса на данные изделия, - сообщил директор АО «ЭКЗ» Владимир Иванов. – Кабели НИКИ востребованы в нефтехимической отрасли, металлургии, машиностроении. В 2018 году мы значительно увеличили производственные мощности предприятия по изготовлению именно монтажных кабелей, приобретя новые линии скрутки и оплеточные машины».

Томский «Сибкабель» за отчетный период переработал свыше 8,5 тысячи тонн меди, увеличив прошлогодний показатель на 14%. Алюминия переработано 980 тонн. Самый значительный рост объемов производства отмечен в группе силовых проводов для электрических установок – в 3,6 раза. Порядка 700 километров из 1,4 тысячи километров ушли в Монголию.

АО «Уралкабель» за полгода переработало около 3,9 тысячи тонн меди, прирост составил 1,4%. Алюминия переработано около 177 тонн. Наибольшую долю в объеме производства уральского завода занимают автопровода, которых выпущено порядка 64,4 тысячи километров. Это на 10% больше, чем за тот же период минувшего года.