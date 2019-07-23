Продолжение репортажа о производстве на "Полимерпласт"
24 июля 2019, 13:40
Рубрика: Персоны
Метки: АЛЕКСАНДР НОВАК, ТРАНСНЕФТЬ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак переизбран Председателем совета директоров ПАО “Транснефть”. За кандидатуру Министра проголосовали единогласно.
В настоящее время в совет директоров компании входят исполнительный директор Nord Stream AG Матиас Варниг, гендиректор АО "УК РФПИ" Кирилл Дмитриев, президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, Генеральный директор ООО «ХК «Динамо-Москва» Валерий Шанцев, президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль (независимый директор), Александр Корсик (независимый директор), председатель совета директоров ПАО "Совкомфлот" Илья Клебанов (независимый директор) и генеральный директор ПАО "Группа ЛСР" Максим Соколов.