Армавирские энергетики отремонтировали с начала года 890 км ЛЭП

С момента старта ремонтной кампании 2019 года энергетики Армавирского филиала «Россети Кубань» произвели ремонт 890 км линий электропередачи, отремонтировали 160 трансформаторных подстанций, расчистили от древесно-кустарниковой растительности 84 га просек воздушных ЛЭП.

Энергетики провели значительный объем работ по замене опор линий электропередачи и гирлянд изоляторов на них. Большое внимание уделено расчистке просек вдоль трасс ЛЭП. Работы ведутся, в том числе, с помощью специализированной техники – мульчеров.

Среди крупных объектов, где проведен капитальный ремонт, – воздушная линия «Армавир – КНИИТиМ». Здесь специалисты заменили 1,2 тысяч изоляторов и линейно-сцепную арматуру на более чем 50 опорах ЛЭП. Высоковольтная линия поставляет электроэнергию на подстанцию, питающую Новокубанский завод керамических стеновых материалов и потребителей Новокубанского района.

Завершены ремонтные работы на девяти значимых для энергорайона питающих центрах: подстанциях «Забайкаловская» и «Биофабрика» в Новокубанском районе, «КПТФ» и «Озерная» в Кавказском районе, «Очистные сооружения» в Армавире, «Отрадная» и «Малотенгинская» в Отрадненском районе, «Трехсельская» в Успенском районе и «Заводская» в Гулькевичском районе. Подстанции снабжают электроэнергией население, социальные объекты, сельскохозяйственные и промышленные предприятия восточных районов Кубани.

– Ремонтная кампания – время повышенной ответственности для энергетиков. До конца года нам предстоит отремонтировать еще 664 км линий электропередачи и 162 трансформаторные подстанции. На особом контроле качество работ, – подчеркивает главный инженер Армавирских электросетей Андрей Бабцов.

Выполненные работы способствуют повышению надежности, позволят снизить риск технологических нарушений и станут залогом стабильной работы энергосистемы предстоящей зимой.