Для финансирования строительства первой польской АЭС необходимы иностранные инвестиции в объеме около € 27 млрд

По данным польского Министерства энергетики, может потребоваться около $ 30 млрд (€ 27 млрд) иностранных инвестиций к 2040 г. на финансирование проекта строительства первой в стране АЭС.

Польша, которая в настоящее время для производства большей части своей электроэнергии использует уголь, приняла в 2014 г. национальную ядерную энергетическую программу (Polish Nuclear Power Program, PPEJ), предусматривающую строительство двух АЭС проектной мощностью 3 000 МВт каждая, ввод в коммерческую эксплуатацию которых был запланирован на 2029 г. и 2035 г. соответственно. Согласно проекту Энергетической политики страны на период до 2040 г., один атомный энергоблок мощностью 1-1,5 ГВт может быть введен в коммерческую эксплуатацию в 2033 г. Дополнительно каждые два года (в период до 2043 г.) могут вводиться в эксплуатацию пять энергоблоков суммарной мощностью от 6 до 9 ГВт.

Общий объем инвестиций в проект строительства первой польской АЭС оценивается в $ 60 млрд (€ 54 млрд). Польское правительство в настоящее время работает над организацией финансирования проекта, в связи с чем между Польшей и США подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области энергетики, включая ядерную. К финансированию проекта строительства АЭС могут быть привлечены и другие иностранные партнеры.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata