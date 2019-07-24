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За рубежом

Французская Engie планирует ввести в эксплуатацию 1,3 ГВт ВИЭ-генерации в первой половине 2019 г.

Французская Engie планирует ввести в эксплуатацию 1,3 ГВт ВИЭ-генерации в первой половине 2019 г.

24 июля 2019, 17:45
Рубрика: За рубежом
Метки: ВИЭ, ФРАНЦИЯ, Enerdata
Отрасль: Электроэнергетика 

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Французская энергокомпания Engie* представила результаты своей работы в рамках новой глобальной бизнес-стратегии компании по развитию ВИЭ (Renewables Global Business Line).

Согласно опубликованным данным в первой половине 2019 г. компания ввела в эксплуатацию 1,3 ГВт генерирующих мощностей на базе ВИЭ, а еще 7,2 ГВт находятся на стадии строительства или могут быть введены в эксплуатацию летом 2019 г., что приближает компанию к достижению целевого показателя по доведению мощности ВИЭ-генерации до 9 ГВт к 2021 г. За период 2019-2021 гг. Engie намерена инвестировать в развитие ВИЭ-генерации € 2,5 млрд в рамках капитальных вложений, из которых 40% будет направлено в полностью консолидированные и около 60% – в неконсолидированные активы компании.

Engie продолжает развивать новые ВИЭ-технологии, такие как офшорная ветровая генерация и зеленый газ** . Компания планирует к 2021 г. довести до 50% долю ВИЭ-генерации в портфеле проектов строительства новых генерирующих объектов, имеющих конкретных заказчиков, став ведущим корпоративным PPA-поставщиком.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

* Компания осуществляет деятельность в области генерации, передачи и поставки электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в области альтернативных источников энергии.

** Зеленый газ – возобновляемая разновидность природного газа, производство и использование которого в настоящее время постоянно растет. Зеленый газ производится путем очистки и доведения биогаза до качества природного газа. Для производства биогаза используется шлам, мусор, отходы садоводства, органические бытовые отходы и отходы животноводства, например, навоз крупного рогатого скота. Зеленый газ возможно закачивать в газотранспортную систему.

Компания: АО "СО ЕЭС"

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