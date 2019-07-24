Индустриальный парк "Волоколамск" обеспечат инфраструктурой в начале 2020 года

Новый индустриальный парк на участке более 60 гектаров создают в городском округе Волоколамск при участии местной администрации и правительства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«Создание индустриального парка окажет значительную роль на повышение инвестиционной привлекательности Волоколамска и вместе с ростом числа резидентов предоставит несколько сотен новых рабочих мест для жителей муниципального образования», - сказал заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

В начале 2020 года участок у Новорижского шоссе, выделенный под индустриальный парк, обеспечат всей необходимой инфраструктурой. В данный момент ведутся работы по строительству внешних электросетей и газоснабжения.

Компании смогут получить земельный участок в индустриальном парке «Волоколамск» аренду на льготных условиях без проведения торгов и с дальнейшим правом выкупа после завершения строительства. При этом, при приобретении земли им нужно будет внести 15% от ее кадастровой стоимости.

Кроме того, резиденты парка получат право компенсировать затраты на подведение инженерной и транспортной инфраструктуры к предприятию и смогут воспользоваться новой мерой поддержки от властей Московской области – инвестиционным налоговым вычетом.

Более подробно узнать о новом индустриальном парке и подать заявку на размещение в нем компании можно на инвестиционном портале Московской области, а также в министерство инвестиций и инноваций региона.

РИАМО