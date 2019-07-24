Минэкономразвития поддержало проекты 17 промышленных и технопарков

Минэкономразвития рекомендовало к реализации проекты девяти индустриальных и восьми технопарков в 2020 году, сообщил в среду замминистра экономического развития РФ Вадим Живулин на пресс-конференции в ТАСС.

"У нас предварительно поддержано восемь [проектов] технопарков, которые заявили регионы,... и девять предварительно поддержанных заявок по промышленным паркам", - сказал он. Эти проекты в случае окончательного утверждения смогут получить государственное софинансирование.

Согласно решению, которое предварительно приняла экспертная комиссия Минэкономразвития, рассмотрев 48 заявок от регионов, промышленные парки появятся в Камчатском крае, Свердловской, Владимирской, Рязанской, Пензенской областях, Краснодарском и Пермском краях. Еще два парка будут запущены в Башкортостане. В Тверской, Владимирской, Пензенской областях, Ингушетии и Нижегородской области будут созданы технопарки.

Минэкономразвития также предлагает увеличить субсидии на создание индустриальных парков в 2020-2021 годах за счет перераспределения средств, заложенных на следующие годы. В действующем бюджете на эти цели предусмотрено по 2 млрд рублей ежегодно. Министерство считает необходимым выделить в следующие два года на создание промышленных парков 3,16 млрд рублей, а на создание технопарков - 2,76 млрд рублей.

Предполагается, что к 2024 году резидентами новых промышленных парков станут 53 малых и средних предприятия (МСП), будет создано более 3 тыс. рабочих мест. Резидентами технопарков станут 74 МСП, а рабочие места получат около 2 тыс. человек.

Развитие промышленных парков

В общей сложности с 2007-го по 2018 год при поддержке Минэкономразвития было создано 37 частных и государственных промышленных парков, отметил Живулин.

Всего же на сегодняшний день в России созданы 227 индустриальных парков, из них запущены и полностью функционируют 150, сообщил исполнительный директор ассоциации индустриальных парков Денис Журавский.

Министр экономического развития Максим Орешкин ранее сообщал, что к 2024 году в стране должно появиться 129 индустриальных парков. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 30 млрд рублей, а общие инвестиции за шесть лет оцениваются в 480 млрд рублей.

Строительство промышленных парков реализуется в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", который направлен на расширение сектора производственных предприятий. Данный проект является частью национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

ТАСС