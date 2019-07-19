Начата замена первого гидроагрегата Нижегородской ГЭС

На Нижегородской ГЭС начаты работы по замене гидроагрегата со станционным № 2. Это первый гидроагрегат, который будет заменен на станции в ходе реализации Программы комплексной модернизации ПАО «РусГидро».

Гидроагрегат № 2 был введен в эксплуатацию в 1955 году и отработал более 60 лет. Столь продолжительная работа оборудования была обеспечена его грамотной эксплуатацией персоналом гидроэлектростанции. За это время гидроагрегат выработал почти 14 миллиардов кВт∙ч электроэнергии.

До конца 2020 года планируется полностью заменить гидротурбину, гидрогенератор, систему автоматического управления, маслонапорную установку, генераторный выключатель. Новый гидроагрегат будет обладать улучшенными техническими характеристиками и отличаться высоким уровнем экологической безопасности. Его мощность по сравнению со старым гидроагрегатом увеличится на 7,5 МВт и составит 72,5 МВт. Производитель нового гидроагрегата - российский концерн «Силовые машины», работы по замене оборудования выполняет АО «Гидроремонт – ВКК» (дочернее общество РусГидро).

Модернизация Нижегородской ГЭС предусматривает поэтапную замену всех восьми гидроагрегатов станции.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.