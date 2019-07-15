Напольные коробки Legrand: когда ничто не путается под ногами

Продолжение репортажа о производстве на "Полимерпласт"
24 июля 2019, 14:20
Рубрика: Производство
Метки: Legrand
Отрасль: Электротехника
Последние тренды в области офисного дизайна говорят о том, что возможности пространств типа “open space” не до конца исчерпаны. “Гибкий офис”, “huddle room”, “коворкинг” - с появлением новых видов общественных и коммерческих помещений увеличиваются потребности в “трансформируемом” интерьере, и возрастают требования к эстетике оформления. Все более востребованными становятся гибкие, модульные решения для организации рабочих мест.
Группа Legrand предлагает универсальное решение для офисных пространств открытого типа - новую линейку напольных коробок, максимально отвечающую меняющимся требованиям рынка. Благодаря особенностям конструкции, напольные коробки Legrand могут применяться как для реновации коммерческих и административных зданий (офисы, отели, рестораны, магазины и проч.), так и при строительстве новых объектов.
В серии представлены 4 типа конструкции: стандартные, «вровень с полом», круглые и упрощенные – подходящий вариант можно подобрать в зависимости от особенностей помещения и дизайнерской концепции. Для бетонного пола разработаны два вида решений: стандартная монтажная коробка (глубина стяжки 65-90 мм) и универсальная монтажная коробка (глубина стяжки 55-250 мм). Электроустановочное оборудование может размещаться в коробках новой серии как вертикально, так и горизонтально. Вместимость напольных коробок Legrand при горизонтальном расположении оборудования составляет 12, 18, 20, 24 модулей, при вертикальном – 8, 12, 16 модулей.
Уникальность серии заключается в модульности конструкции, которая состоит из монтажной коробки, основания
с суппортами, рамки с крышкой и декоративной панели. Каждый из компонентов можно приобретать отдельно по мере продвижения проекта, что дает ряд преимуществ как монтажникам и дизайнерам, так и конечным потребителям.
Так, конструкция позволяет устанавливать крышки уже на этапе сдачи объекта, соответственно риск повредить
ее в процессе черновых работ отсутствует. При обновлении дизайна помещения можно быстро без дополнительных монтажных работ изменить тип напольной коробки (стандартной или «вровень с полом»), ее цвет и материал. Замена рамки и крышки в случае необходимости производится без демонтажа напольной коробки и электроустановочных изделий. Быстрая и простая установка коробок – еще одно преимущество серии. Монтаж осуществляется при помощи автоматической системы фиксации со специальными защелками без использования инструментов.
Напольные коробки Legrand отличаются современным минималистичным дизайном, что делает их идеальным решением для пространств, где предъявляются высокие требования к эстетике и минимальной видимости инженерных систем. Отличным примером решения данной проблемы является тип напольных коробок «вровень с полом», тонкая рамка и крышка которых не выступают за уровень поверхности пола.
«Мы обновили дизайн и конструкцию наших напольных коробок, чтобы получить решение, которое будет отличаться гармоничным сочетанием стиля и функциональности, – отмечает Иван Крохмальный, директор по развитию Legrand Россия и СНГ. – В числе преимуществ серии – гибкость, вариативность, простота установки, стильный минималистичный дизайн, а также широкий ассортимент, который позволяет подобрать подходящее решение для любого проекта».