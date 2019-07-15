Напольные коробки Legrand: когда ничто не путается под ногами

Последние тренды в области офисного дизайна говорят о том, что возможности пространств типа “open space” не до конца исчерпаны. “Гибкий офис”, “huddle room”, “коворкинг” - с появлением новых видов общественных и коммерческих помещений увеличиваются потребности в “трансформируемом” интерьере, и возрастают требования к эстетике оформления. Все более востребованными становятся гибкие, модульные решения для организации рабочих мест.

Группа Legrand предлагает универсальное решение для офисных пространств открытого типа - новую линейку напольных коробок, максимально отвечающую меняющимся требованиям рынка. Благодаря особенностям конструкции, напольные коробки Legrand могут применяться как для реновации коммерческих и административных зданий (офисы, отели, рестораны, магазины и проч.), так и при строительстве новых объектов.

Широкий ассортимент для любых проектов

В серии представлены 4 типа конструкции: стандартные, «вровень с полом», круглые и упрощенные – подходящий вариант можно подобрать в зависимости от особенностей помещения и дизайнерской концепции. Для бетонного пола разработаны два вида решений: стандартная монтажная коробка (глубина стяжки 65-90 мм) и универсальная монтажная коробка (глубина стяжки 55-250 мм). Электроустановочное оборудование может размещаться в коробках новой серии как вертикально, так и горизонтально. Вместимость напольных коробок Legrand при горизонтальном расположении оборудования составляет 12, 18, 20, 24 модулей, при вертикальном – 8, 12, 16 модулей.

Гибкость и функциональность

Уникальность серии заключается в модульности конструкции, которая состоит из монтажной коробки, основания

с суппортами, рамки с крышкой и декоративной панели. Каждый из компонентов можно приобретать отдельно по мере продвижения проекта, что дает ряд преимуществ как монтажникам и дизайнерам, так и конечным потребителям.

Так, конструкция позволяет устанавливать крышки уже на этапе сдачи объекта, соответственно риск повредить

ее в процессе черновых работ отсутствует. При обновлении дизайна помещения можно быстро без дополнительных монтажных работ изменить тип напольной коробки (стандартной или «вровень с полом»), ее цвет и материал. Замена рамки и крышки в случае необходимости производится без демонтажа напольной коробки и электроустановочных изделий. Быстрая и простая установка коробок – еще одно преимущество серии. Монтаж осуществляется при помощи автоматической системы фиксации со специальными защелками без использования инструментов.

Привлекательный дизайн и эргономичность

Напольные коробки Legrand отличаются современным минималистичным дизайном, что делает их идеальным решением для пространств, где предъявляются высокие требования к эстетике и минимальной видимости инженерных систем. Отличным примером решения данной проблемы является тип напольных коробок «вровень с полом», тонкая рамка и крышка которых не выступают за уровень поверхности пола.