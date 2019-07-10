Нефтесервисный дивизион Группы ЧТПЗ открыл дочернюю компанию в Объединенных Арабских Эмиратах

Группа компаний «Римера» (нефтесервисный дивизион Группы ЧТПЗ) открыла дочернюю компанию в городе Дубай, Объединенные Арабские Эмираты — RIMERA OVERSEAS DMCC.

RIMERA OVERSEAS DMCC является стопроцентной дочерней компанией АО «Римера». Её основной задачей станет продвижение на международном рынке комплексных нефтесервисных услуг, которые предоставляет ГК «Римера»: производство и поставка оборудования для нефтедобычи, сервисное обслуживание нефтедобывающего оборудования и полного сортамента насосно-компрессорных труб.

Руководителем RIMERA OVERSEAS назначен Сергей Михайловский, который обладает обширным опытом работы в нефтегазовой промышленности в России и странах Ближнего Востока. До прихода в ГК «Римера» Сергей занимал ряд ключевых должностей в компаниях ГК «НОВОМЕТ» и TMK GIPI.

— Открытие RIMERA OVERSEAS в одном из важнейших деловых и финансовых центров Ближнего Востока — еще один этап реализации экспортной стратегии компании, — комментирует генеральный директор ГК «Римера» Михаил Белов. — Открытие дочернего общества отвечает внедряемым в Группе ЧТПЗ принципам клиентоцентричного бизнеса — компания становится ближе к зарубежному клиенту, чтобы оперативно реагировать на его запросы и обеспечивать высокий уровень качества продукции и сервиса.

ГК «Римера» ведет свою деятельность в России с 2007 года. Активы компании в России представлены заводами «Алнас» (Республика Татарстан) и «Ижнефтемаш» (Республика Удмуртия), а также сервисной сетью «Римера-Сервис», филиалы которой расположены в крупнейших нефтедобывающих регионах (Поволжье, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа).

Справка:

Сергей Михайловский родился в 1972 году, в Перми. Окончил Пермский Технический Университет, квалификация — инженер-механик. Занимал ряд ключевых должностей в крупных российских нефтесервисных и металлургических компаниях — ГК «Новомет», TMK GIPI.

Группа компаний «Римера» — нефтесервисный дивизион Группы ЧТПЗ, предлагающий предприятиям ТЭК комплексные решения по производству оборудования и сервисные услуги по обустройству месторождений. Группа компаний объединяет предприятия российского нефтяного машиностроения (заводы «Алнас» и «Ижнефтемаш») и сеть сервисных центров («Римера-Сервис»), расположенных в крупнейших нефтедобывающих регионах России.

Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. По итогам 2018 года доля компании в совокупных отгрузках российских трубных производителей составила 16,5%. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен Группой компаний «Римера».