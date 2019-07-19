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Производство

Низковольтные аварийные светильники ДПА IEK®: питание от сети 220 В или от источника постоянного тока 12 и 24 В

Низковольтные аварийные светильники ДПА IEK®: питание от сети 220 В или от источника постоянного тока 12 и 24 В

24 июля 2019, 18:00
Рубрика: Производство
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

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Низковольтные аварийные светильники ДПА 5032 IP20 и ДПА 5043 IP54 IEK® предназначены для подсветки путей эвакуации, проходов, а также обозначения запасных выходов, направлений движения и прочей информации. Универсальное решение: работают на объектах с питанием 220 В, а также на объектах, где возможно использование только слаботочных приборов (питание от источника постоянного тока напряжением 12 или 24 В). Подробнее — на сайте iek.lighting.

Компания: Группа компаний IEK

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