Низковольтные аварийные светильники ДПА IEK®: питание от сети 220 В или от источника постоянного тока 12 и 24 В

Низковольтные аварийные светильники ДПА 5032 IP20 и ДПА 5043 IP54 IEK® предназначены для подсветки путей эвакуации, проходов, а также обозначения запасных выходов, направлений движения и прочей информации. Универсальное решение: работают на объектах с питанием 220 В, а также на объектах, где возможно использование только слаботочных приборов (питание от источника постоянного тока напряжением 12 или 24 В). Подробнее — на сайте iek.lighting.