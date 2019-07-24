Петербург поддержит предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые работают над программами диверсификации производства

Транспортное машиностроение, нефтегазовая и автомобильная отрасли могут обеспечить реальные заказы для предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые работают над диверсификацией производства. Об этом вице-губернатор Евгений Елин сообщил, комментируя итоги заседания городского правительства, где обсуждался вопрос о выполнении государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге» за 2018 год и за I полугодие 2019 года.

«Конверсия – это, в первую очередь, вопрос экономической эффективности. Необходимо, чтобы предприятия произвели продукцию гражданского назначения по приемлемой цене. Поэтому первая наша задача – снизить издержки», – говорит Евгений Елин. В числе инструментария для решения этой задачи вице-губернатор назвал поддержку производителей через госпрограммы и подготовку высококвалифицированных кадров.

Важным направлением деятельности власти Евгений Елин назвал содействие предприятиям в получении заказов.

«Мы активно отработали с РЖД. Это крупнейший заказчик. Создан инжиниринговый центр, чтобы обеспечить трансфер технологий. Это значит, что предприятия могут заранее узнать, что потребуется заказчику, смогут обеспечить технологическую подготовку. На такую деятельность нацелен инжиниринговый центр. Аналогичную работу мы осуществляем с Газпромнефтью для снижения зависимости отрасли от комплектующих из-за рубежа», – сказал Евгений Елин.

Еще одно направление для увеличения портфеля заказов петербургских предприятий – работа с автопроизводителям, в том числе через подписание специальных инвестиционных контрактов. Так, в частности, СПИК был подписан с компанией «Тойота».

«Это 20 млрд рублей инвестиций, это условия по локализации производства, потребность в продукции петербургских предприятий для автопроизводителей», – сказал Евгений Елин.

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