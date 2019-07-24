Руководители и специалисты подразделений технического контроллинга филиалов и представительств АО "СО ЕЭС" в операционной зоне ОДУ Центра обсудили актуальные вопросы технологической деятельности

18 июля в Липецке на базе Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Липецкой и Тамбовской областей» (Липецкое РДУ) состоялось совещание руководителей и специалистов подразделений технического контроллинга филиалов и представительств Системного оператора в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра). В мероприятии принял участие директор по техническому контроллингу АО «СО ЕЭС» Павел Алексеев.

В начале совещания директор по техническому контроллингу ОДУ Центра Николай Алтухов довел до участников результаты анализа причин аварийности в Объединенной энергосистеме Центра (ОЭС Центра) и подвел итоги деятельности подразделений технического контроллинга филиалов и представительств АО «СО ЕЭС» в операционной зоне ОДУ Центра в первом полугодии 2019 года.

Участники мероприятия обсудили основные направления деятельности технического контроллинга, в связи с утверждением Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и выходом ряда новых документов Минэнерго России. Новые нормативные документы устанавливают единые требования к технологическому функционированию энергосистемы и взаимодействию субъектов электроэнергетики при осуществлении оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России, а также к порядку внесения изменений в инструктивные материалы диспетчерских центров и организации проведения внеплановых инструктажей и внеочередных проверок знаний работников филиалов АО «СО ЕЭС».

В ходе совещания обсуждались задачи, связанные с выполнением показателей готовности диспетчерских центров к работе в отопительный сезон, а также подготовкой и представлением в Минэнерго России сведений, используемых для оценки готовности филиалов АО «СО ЕЭС» и субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон. Участники совещания провели анализ аварийности в операционной зоне ОДУ Центра, обсудили методы анализа причин аварий в электроэнергетике и эффективность разрабатываемых противоаварийных мероприятий, результаты проверок готовности к работе устройств автоматической частотной разгрузки, задачи по совершенствованию взаимодействия с субъектами электроэнергетики и территориальными управлениями Ростехнадзора, актуальность проведения проверок фактического состояния генерирующего оборудования тепловых электростанций и вопросы участия специалистов технического контроллинга в специализированных тренировках по вводу графиков временного отключения потребления.

В ходе совещания также рассмотрены дополнительные мероприятия по повышению эффективности деятельности специалистов технического контроллинга в филиалах и представительствах АО «СО ЕЭС» в операционной зоне ОДУ Центра, выполняемой с целью повышения надежности работы объектов электроэнергетики в составе энергосистемы.

По итогам совещания принят ряд решений, направленных на повышение эффективности работы подразделений технического контроллинга в операционной зоне ОДУ Центра.