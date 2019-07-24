СМИ: Иранская компания может поставить турбины для ТЭС в Тамани

Наиболее вероятным поставщиком турбин большой мощности для ТЭС «Ударная» в Тамани, которую строит находящийся под санкциями «Технопромэкспорт» (ТПЭ), станет иранская Mapna. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсантъ».

ООО «ВО «Технопромэкспорт» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.



Об этом изданию сообщили несколько источников на энергорынке, отмечая, что компания пока не вышла на заключение контракта. В июле глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что «сегодня такие турбины можно найти на вторичном рынке или у стран-производителей, не поддерживающих санкции в отношении РФ» (цитата по «РИА Новости»). В ТПЭ также говорили, что рассматривают вторичное оборудование Siemens, General Electric, Ansaldo и китайские машины.



Но по версии одного из источников, все эти варианты «нерабочие», поскольку «ТПЭ не удалось выйти на договоренности — все потенциальные продавцы боятся санкций». Сейчас турбины Mapna, по словам другого источника издания, остаются для ТПЭ единственным вариантом. Mapna как производитель турбин не находится под санкциями США, хотя они наложены на одну из ее структур Mapna Khuzestan Power Generation Company.



В «Ростехе» изданию сообщили, что в соответствии с условиями проведения отбора «в проекте будут применены две турбины российского производителя ОДК и две турбины по типу ГТЭ-160 с вторичного рынка».



При этом правила конкурса на строительство ТЭС в Тамани прямо запрещают применять оборудование, «ранее использовавшееся для производства электроэнергии на других генобъектах». Таким образом, вторичный рынок ограничивается только машинами, которые еще не были установлены.



Сложности с подбором оборудования ТПЭ связаны с подсанкционным статусом самой компании и ее генерального директора.



ТПЭ не будет закупать оборудование для ТЭС в Тамани напрямую. Отвечать за поставку генерирующего оборудования, шеф-надзор за монтажом и пусконаладочные работы станет петербургский «Севзапэнергомонтаж» за 9,2 млрд руб. По условиям контракта, санкции не могут стать форс-мажорным обстоятельством для поставщика оборудования.



По сути, такая схема закупки оборудования похожа на поставку турбин Siemens в Крым. Так, в 2016 году другая структура «Ростеха» — ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (ОАО ТПЭ) — заявляла о намерении участвовать в первом отборе на строительство Таманской ТЭС. Еще до отбора ОАО ТПЭ закупило под проект четыре газовые турбины у Siemens с условием, что они не будут установлены в Крыму, а затем перепродало их ООО ТПЭ для крымских ТЭС. Эту схему ТПЭ позднее называл именно покупкой на «вторичном рынке».Mapna с 2002 года — базовый производитель турбин для растущей иранской электроэнергетики, также она работает в Ираке, Сирии, Пакистане, Омане и Индонезии, перечисляет старший аналитик по электроэнергетике центра энергетики МШУ «Сколково» Юрий Мельников. Общее количество поставленных компанией ГТУ — около 200 штук, отмечает он. В линейке компании основная модель ГТУ — MGT-70, освоенная несколько лет назад по лицензии Siemens, ее мощность составляет 160–185 МВт в зависимости от поколения.

Долгая история ТЭС «Ударная»

Проект строительства ТЭС в самом энергодефицитном районе Кубани обсуждается еще с 2015 года. Необходимость ее строительства обусловлена напряженным состоянием энергосистемы Юга России.



В ходе первого конкурса на строительство Таманской ТЭС не поступило ни одной заявки. Минэнерго не оставляло попыток провести тендер, но его параметры долго согласовывались другими регуляторами, сроки неоднократно переносились.



В итоге правительственная комиссия по электроэнергетике одобрила проведение нового конкурса, который планировалось провести до конца 2017 года.



Другой проблемой при строительстве ТЭС в Тамани является приобретение турбин. Для реализации этого проекта «Технопромэкспорт» закупил у компании Siemens четыре турбины, вокруг которых разгорелся скандал в июле 2017 году.



После нескольких несостоявшихся тендеров на строительство объекта, компания выставила турбины на продажу, однако после того, как сорвалась сделка по передаче двух турбин в Грозный для строительства ТЭС, «Технопромэкспорт» вывез их в Крым, где строит две электростанции — в Симферополе и Севастополе. Siemens объявил это нарушением договора и приостановил сотрудничество с контролируемыми государством российскими энергокомпаниями, а также подал на них в суд.



20 октября 2017 года Арбитражный суд Москвы отложил слушания по иску российской дочерней компании Siemens, «Сименс техологии газовых турбин» (СТГТ), к «дочкам» «Ростеха» — ОАО «Технопромэкспорт» и ООО «Технопромэкспорт» — по делу о поставках газовых турбин в Крым.



Кроме того, в начале октября 2017 года правительство РФ снизило верхний предел ценовой заявки для строительства ТЭС в Тамани на 20%, до 1,7 млн руб. за 1 МВт в месяц.



Строить станцию предлагалось по механизму конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГ). Новый механизм отбора инвесторов призван заменить договоры на поставку мощности (ДПМ, гарантируют возврат инвестиций за счет повышенного платежа потребителей) для строительства новой генерации в дефицитных точках энергосистемы.



В ходе отбора для потенциальных инвесторов устанавливался верхний потолок цены (price cap). Ранее, в июне 2017 года по предложению Минэнерго правительство утвердило его размер на уровне 2,115 млн руб. за 1 МВт в месяц.

Новый виток

В конце 2017 года министерство энергетики РФ изменило условия конкурса по строительству новой ТЭС на Таманском полуострове в Краснодарском крае. Мощность станции увеличили до 465 мегаватт, чтобы закрыть энергодефицит на юго-западе Кубани в летний период 2021 года. Поставлять электроэнергию на рынок станция должна была с 1 декабря 2020 года. Отбор инвесторов на проект планировалось провести в 2018 году, а нештрафуемая отсрочка ввода станции должна была составить составит 12 месяцев.



В марте 2018 года подвели предварительные итоги конкурса на строительство новой электростанции в Тамани мощностью 465 МВт. Структура «Ростеха» «ВО «Технопромэкспорт» подала заявку с предложением обеспечения мощности в 500 МВт.



В 2019 году власти Краснодарского края и компания «Технопромэкспорт» (входит в структуру «Ростеха») в рамках Российского инвестиционного форума подписали новое соглашение о строительстве тепловой электростанции «Ударная». Стоимость проекта в целом оценивалась в более чем 51 млрд рублей.

РБК