Студенческие отряды "Россети Центр"" и "Россети Центр и Приволжье" прошли "экватор" трудового семестра

В «Россети Центр»» и «Россети Центр и Приволжье» продолжается шестой трудовой сезон студенческих отрядов. С начала июля на энергообъектах компаний работают более 600 учащихся высших и средних специальных учебных заведений. Под руководством опытных наставников они участвуют в осмотрах и ремонте электрооборудования, проверке и снятии показаний приборов учёта (ПУ), обновлении диспетчерских наименований, подготовке технических заданий и технических условий для технического присоединения, а также выполняют ряд других работ.

Студенты из отрядов «Энергет» и «Феникс» филиала «Курскэнерго» с начала трудовой смены провели вместе со специалистами районов электрических сетей около 1000 обходов абонентов частного сектора с целью выявления и профилактики хищений электроэнергии. Столько же абонентов проверили их коллеги из костромского отряда «Энергия 44» и калужского отряда «Прорыв». Участники отряда «Прометей» из Республики Марий Эл за это время побывали с обходами в 286 населенных пунктах региона. А ребята из тамбовского отряда «Энергия» сняли показания более 2100 приборов учета. Студенты из отряда «Анкер» филиала «Кировэнерго» собрали 263 выносных ПУ. А участники отряда «Энергетик» филиала «Курскэнерго» обеспечили допуск в эксплуатацию более 350 новых «умных» счетчиков.

Активно участвуют участники трудового семестра и в значимых непроизводственных мероприятиях. Отряд «Энергия 44» вместе с наставниками – специалистами организует межведомственные маршрутные игры по безопасности в загородных оздоровительных лагерях. Студенты отрядов «12 кВт молодости», «Искра» и «Диэлектрики» филиала «Липецкэнерго» провели несколько занятий по электробезопасности в детских садах и лагерях. Кроме того, липчане организовали акцию «Книги – библиотекам». Ребята из брянского отряда «Синергия 32» приняли участие в Дне донора и провели субботник в заповеднике «Брянский лес».

Специалисты филиалов по традиции помогают участникам студотрядов с пользой проводить досуг. Совет по делам молодежи филиала «Тамбовэнерго» организовал для студентов «круглый стол» и творческий конкурс по созданию проектов освещения социально значимых объектов. Участники смоленских отрядов смогли принять участие в спартакиаде энергетиков региона. А представители орловского отряда «Сетевик» - в молодежном слете и прошедшем в рамках него командообразующем тренинге. Кроме того, в конце этой недели ребят ожидает экскурсия на самые высокотехнологичные энергообъекты «Орелэнерго». Бойцы студотряда «Прометей 2019» из «Ивэнерго» в ближайшее время примут участие в 12-й спартакиаде филиала и мероприятиях Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Завершится шестой сезон студенческих энергетических отрядов в середине августа.