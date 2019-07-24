Свободная экономическая зона привлекла в Крым более 106 млрд. руб. инвестиций

Минэкономразвития России представило в Правительство Российской Федерации отчет о результатах функционирования свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и г. Севастополя (СЭЗ) за 2018 год и оценку эффективности ее функционирования с учетом динамики показателей за предшествующий 2-летний период.

В качестве участника СЭЗ на 31 декабря 2018 г. зарегистрировано 1 714 хозяйствующих субъектов, которые реализуют 1 774 инвестиционных проекта (в г. Севастополе – 443 и в Республике Крым – 1 331) в различных отраслях и секторах экономики Крыма. Наибольшее количество инвестиционных проектов реализовывалось в 2018 г. в сфере строительства, промышленности и услуг населению. При этом 93 % участников СЭЗ относятся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства.

Общий объем инвестиций, привлеченных участниками СЭЗ за отчетный период, составил 46,4 млрд руб., что на 27 % превышает аналогичный показатель 2017 года. Из них 78 % приходится на капитальные вложения, осуществленные участниками СЭЗ в 2018 году. При этом общий объем инвестиций, осуществленных за четыре года участниками СЭЗ, превысил 106 млрд. руб., из которых капитальные вложения превышают 80,8 млрд рублей.

За время функционирования СЭЗ для реализации инвестиционных проектов в Республике Крым и г. Севастополе создано более 49 тысяч рабочих мест, в том числе более 17 тыс. рабочих мест в 2018 году. Консолидированный объем налогов, таможенных платежей и страховых взносов, уплаченных участниками СЭЗ за 2015-2018 год в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и в государственные внебюджетные фонды, составил 57 млрд. рублей.

Органами управления СЭЗ отмечается повышение эффективности использования льгот, предоставляемых государством для привлечения инвестиций в регион. Если по итогам 2017 года на 1 руб. льгот, предоставленных участникам СЭЗ, привлечено 3 руб. 54 коп. инвестиций, то в 2018 году на 1 руб. льгот приходится уже 3 руб. 78 копеек инвестиций. Проведенный анализ деятельности участников СЭЗ, а также осуществленная оценка эффективности позволяют признать ее функционирование за 2018 год и за период с начала действия СЭЗ эффективным.