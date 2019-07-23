В Бурятии восстановлено электроснабжение Баргузинского и Курумканского районов

В Бурятии полностью восстановлено электроснабжение Баргузинского и Курумканского районов

23 июля в 22.53 по местному времени, после локализации пожара в окрестностях села Максимиха, потребители Баргузинского и Курумканского районов были подключены по обычной схеме.

23 июля с 7.00 часов по местному времени выведена в ремонт воздушная линия 110 кВ Горячинская – Усть-Баргузин. Перебои электроснабжения ощутили на себе жители части Баргузинского и Курумканского районов Республики Бурятия. Большая часть потребителей и социально значимые объекты были запитаны от резервных источников снабжения электроэнергии (РИСЭ).

В ходе ремонтных работ, вблизи села Максимиха было обнаружено спиленное дерево, упавшее из вне охранной зоны, на воздушную линию. При этом в районе проведения работ наблюдалось сильное задымление от проходящего неподалёку лесного пожара. Об этом они незамедлительно сообщили в агентство лесного хозяйства. А о факте незаконной вырубки леса подали заявление в органы внутренних дел.

На базе Бурятского филиала Россети Сибирь состоялось совместное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения региона и оперативного штаба Россети Сибирь, под руководством заместителя министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Алексея Назимова. Вместе со специалистами Россети Сибирь во главе с заместителем генерального директора по техническим вопросам – главным инженером компании Игорем Сорокиным в совещании приняли участие представители руководства Баргузинского и Курумканского районов и Республиканского агентства лесного хозяйства. Энергетики и представители власти обсудили ход операции по локализации лесного пожара в районе пролегания воздушной линии 110 кВ Горячинская – Усть-Баргузин, и устранение последствий действий неустановленных лиц «уронивших» спиленное дерево на линию электропередачи.

Лесоохрана со своей стороны направила специалистов для локализации возгорания, чтобы предотвратить приближение огня к жилому массиву и ЛЭП. Операция по локализации пожара продолжалась до 22.00. После этого энергетики смогли приступить к восстановлению электроснабжения жителей.

– Ситуация, была сложной. Наши специалисты принимали экстренные меры, чтобы предотвратить возгорание электрооборудования. Проехать тяжелой технике было не возможно, пришлось даже своими силами восстанавливать мост, находившийся в плачевном состоянии, чтобы проехать к месту возгорания, – рассказал и. о. заместителя генерального директора – директора филиала Россети Сибирь в Бурятии Виктор Перелыгин.

Специалисты продолжали обходы-осмотры линий электропередач, чтобы предотвратить другие случаи возгорания эгнергообъектов. В Баргузинский район стягивались дополнительные бригады и техника. Электромонтеров «вооружили» портативными ранцами-огнетушителями. Так как восстановительные работы будут проходить в ночное время, были привлечены «световые башни», чтобы обеспечить достаточное освещение.

В 22.53 электроснабжение потребителей Баргузинского и Курумканского районов было восстановлено по обычной схеме.