В Тюменской области появятся новые индустриальные парки

Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщила об активном внедрении в регионе новых индустриальных парков по поручению Александра Моора. В частности, недавно был создан индустриальный парк «Боровский».

Промышленные площадки планируется создать и в других муниципалитетах. Так, руководство Казанского и Уватского районов направило средства, полученные от грантов, на межевание участков для будущих парков.

Активно проводится мониторинг предложений по созданию промышленных площадок, учитываются особенности инфраструктуры и возможность получения дополнительных инвестиций.

«Безусловно, на создание всей необходимой инфраструктуры индустриальных парков требуются значительные инвестиции. Мы готовы помочь муниципалитетам в реализации каждого конкретного проекта. Резиденты парков будут пользоваться всеми налоговыми преференциями. Создание площадок подобного рода — прекрасный пример для предпринимателей, показатель возможности реализовать подобные проекты на региональном уровне» - сказал Александр Моор.

ФедералПресс