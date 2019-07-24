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Инвестиции (проекты)

В Тюменской области появятся новые индустриальные парки

В Тюменской области появятся новые индустриальные парки

24 июля 2019, 16:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИП БОРОВСКИЙ

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Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщила об активном внедрении в регионе новых индустриальных парков по поручению Александра Моора. В частности, недавно был создан индустриальный парк «Боровский».

Промышленные площадки планируется создать и в других муниципалитетах. Так, руководство Казанского и Уватского районов направило средства, полученные от грантов, на межевание участков для будущих парков.

Активно проводится мониторинг предложений по созданию промышленных площадок, учитываются особенности инфраструктуры и возможность получения дополнительных инвестиций.

«Безусловно, на создание всей необходимой инфраструктуры индустриальных парков требуются значительные инвестиции. Мы готовы помочь муниципалитетам в реализации каждого конкретного проекта. Резиденты парков будут пользоваться всеми налоговыми преференциями. Создание площадок подобного рода — прекрасный пример для предпринимателей, показатель возможности реализовать подобные проекты на региональном уровне» - сказал Александр Моор.

ФедералПресс

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