Денис Мантуров: Российское радиоэлектронное оборудование получит преференции при госзакупках

Правительство Российской Федерации утвердило разработанное Министерством промышленности и торговли Российской Федерации постановление, которое создаст условия для долгосрочного развития и формирования конкурентных преимуществ производителей российской радиоэлектронной продукции.

В частности, в рамках постановления будет создан Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, который упорядочит и упростит процедуры допуска и проведения госзакупок как для российских производителей, так и для заказчиков оборудования. Также документом устанавливаются ограничения на участие в закупках импортной радиоэлектронной продукции.

В постановлении предусмотрены правила формирования и ведения реестра, выделен особый порядок присвоения и подтверждения статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения. Кроме того, документ позволяет увеличить размер ценовой преференции до 30% при осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, включенной в Единый реестр. Фактически, закупки будут регулироваться двумя способами: утверждается правило «третий лишний» (ФЗ-44) или увеличиваются преференции с текущих 15 до 30 процентов (ФЗ-223). Реестр вступает в действие с 1 сентября, а с 1 января он начнет действовать в электронном виде, это даст возможность интегрировать его с Единой Информационной Системой в сфере закупок

- отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Согласно требованиям, компания по телекомоборудованию для попадания в реестр должна быть зарегистрирована на территории Российской Федерации, доля участия российских организаций или граждан должна составлять более 50 процентов. Заявитель на получение статуса российского телекоммуникационного оборудования должен являться разработчиком программного обеспечения, конструкторской документации или должен обладать правами на нее. Производство должно осуществляться на территории Российской Федерации с применением отечественных интегральных микросхем, а сама компания должна обеспечивать тестовое и сервисное сопровождение для заказчиков.