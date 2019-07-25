Инновационный центр в Архангельске поддержит разработки МСП для Арктики

Инновационный центр агентства регионального развития Архангельской области открылся в среду в Архангельске. Как рассказала ТАСС руководитель центра Юлия Шабалина, он будет поддерживать малый и средний бизнес, который занимается разработкой товаров и услуг для Арктической зоны РФ.

"Центр создан в рамках агентства регионального развития. У нас одна общая цель: помощь и поддержка малых и средних предприятий. Этот центр создан для поддержки предприятий, которые являются инновационными с точки зрения продукта, услуги или процессов… Наш центр будет иметь свою специфику, все продукты, которые будут здесь разрабатываться, они будут сделаны для Арктической зоны РФ, для наших климатических условий. Даже просто адаптация уже имеющегося продукта к нашим климатическим условиям - это тоже инновация", - сказала Шабалина.

Площадь центра 1,5 тыс. метров, где расположены не только офисы, а также конференц-зал, переговорные, зона приема посетителей и коворкинг, которыми все резиденты могут пользоваться. Для компаний предусмотрены обучающие программы, программы акселерации бизнеса, помощь в получении инвестиций, различные сервисы для ведения своего бизнеса, прямое взаимодействие с институтами поддержки МСП и партнерами агентства регионального развития, такими как Фонд содействия инноваций, Фонд Сколково, Северный Арктический федеральный университет.

"Мы будем создавать место, где компании будут обмениваться опытом, расти вместе, - отметила собеседница агентства, - когда попадаешь в среду, где все развиваются, развиваешься вместе с ними. Здесь будет обучение, встречи между собой".

Фотоловушки, мотособаки и патенты

В центре уже разместились несколько компаний. Первой стало ООО "Лема", которое занимается разработкой фотовидеоловушек. "Первый резидент - разработчик так называемой камеры-кубика, - рассказала Шабалина. - Она предназначена для слежения за объектами недвижимости, транспортной инфраструктурой, и за животными". Руководитель центра отметила, что разработка приспособлена к условиям Арктики.

Одна из главных целей центра - это взаимодействие между резидентами. Как рассказал ТАСС резидент центра, патентный поверенный РФ Сергей Буров, важно не только создать разработку, но и правильно ее зарегистрировать и защитить права на нее.

"Мы уже зарегистрировали компании "Лема" несколько товарных знаков, - отметил Буров. - Например, в соседнем кабинете находится ООО "Мотопроект", мы зарегистрировали полезную модель "мотобуксировщик", а также получили товарный знак "Мужик". Другие участники будут придумывать, будем получать охранные документы и продвигать как в РФ, так и за рубежом продукцию".

Научно-производственная компания "Мотопроект" вышла на рынок около пяти лет назад с мотобуксировщиками, которые в народе называют мотособаками. Как рассказал ТАСС коммерческий директор предприятия Михаил Спицин, сейчас компания хочет расширить ассортимент выпускаемой продукции, в том числе перейти к выпуску техники с электродвигателями.

"Помимо мотобуксировщиков, есть интерес сделать технику для сельских жителей, научных целей, перейти к более большим вездеходам. Сейчас появились новые аккумуляторы, двигатели, материалы, можно перейти к более экологически приемлемому электротранспорту. - пояснил он. - Идей много, но не хватает опыта, прорисовки деталей. Мы начинающие бизнесмены. Центр развития нам предложил: ребята, вы делайте проект, а мы вам поможем его реализовать. Есть те, кто занимается документацией, чертежники, которые могут просчитать".

В планах компании также создание многофункционального трактора-болотохода, который могли бы использовать, например, в лесничествах, и создание водного транспорта для научных экспедиций в Арктике.

"Начать с лодок и прийти к глобальным большим судам, понятно, не нефть таскать, а для людей, - пояснил Спицин, - чтобы ходить в море, по рекам далеко, для тех, кто любит сплавы, новые места и для экспедиций. Сейчас я катамаран проектирую".

Виртуальные проекты

Другие компании, которые уже разместились в центре, работают в сфере интернет-технологий и программного обеспечения.

"У нас есть компания "Таргет плюс, они занимаются системами распознавания речи, они уже продают свои продукты, - рассказала Шабалина. - Они их адаптируют под каждое конкретное предприятие. Они придумали сделать слова-маркеры для каждой конкретной отрасли, например, разработка для аптечной сети и колл-центра - это разные разработки. Их сравнивают с зарубежными системами, которые не могут настолько эффективно распознавать русскую речь".

Компаний "Документ-центр" планирует в рамках новой структуры разработать новый программный продукт для кадрового делопроизводства.

"У нас есть программный продукт, который позволяет рутину кадрового делопроизводства автоматизировать, сделать работу проще и быстрее, рассказала ТАСС директор компании Ольга Штах. - Сейчас она ставится на компьютер, для чего надо иметь офис, а сейчас содержание офиса не каждый бизнес может себе позволить. Мы хотим ее практически сделать заново, чтобы была флеш-версия, чтобы можно было из интернета заходить на рабочее место, чтобы все размещалось в облаке".

Штах отметила, что в центре удобно проводить обучающие занятия, чем в том числе занимается и их компания, а также работать со студентами и практикантами.

"Мне понравилось, что есть зона нетворкинга, куда люди могут приходить и работать, мы можем привлекать студентов, практикантов и мне не надо думать, где устроить ему рабочее место", - добавила она.

Как сказала Шабалина, примерно половина центра уже занята резидентами, но его услугами можно пользоваться, не открывая здесь офис.

"Уже появились виртуальные резиденты, обращаются к нам, мы будем принимать и их. Они не будут размещаться здесь физически, но будут пользоваться полным комплексом услуг. Это акселерация их бизнесов, обучающие программы, оказание всех услуг в рамках поддержки МСП", - пояснила директор.

Центр создан в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

ТАСС