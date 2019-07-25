Кабмин выделит почти 700 млн рублей субсидий пострадавшей от паводков Иркутской области

Продолжение репортажа о производстве на "Полимерпласт"
25 июля 2019, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Строительство
Правительство России выделит пострадавшей от паводков Иркутской области 180 млн рублей на компенсации местным сельхозпроизводителям и 493 млн рублей - на восстановление мостов и дорог. Об этом заявил на заседании кабмина премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"У нас в повестке дня - дополнительные меры поддержки Иркутской области в связи с наводнением. Направим 493 млн рублей на восстановление мостов и дорог в регионе, чтобы быстрее восстановить нормальное транспортное обслуживание. Также из резерва правительства выделяем 180 млн рублей, чтобы компенсировать ущерб сельхозпроизводителям", - сказал Медведев.
Премьер добавил, что в области пострадали объекты инфраструктуры, посевы, а также сфера животноводства, а пострадавшие агропредприятия "сами, видимо, не смогут эти потери восстановить, там не очень сильные хозяйства, скажем прямо".
"Поэтому деньги туда направим, и они должны в регион попасть как можно быстрее, чтобы аграрии могли ими воспользоваться", - указал председатель правительства.
В конце июня правительство РФ уже выделяло области 662 млн рублей на выплаты пострадавшим и семьям погибших в результате паводка. 11 июля Медведев сообщил о выделении региону еще 2,3 млрд рублей, а 18 июля кабмин решил направить еще более 14 млрд рублей на обеспечение жильем граждан, пострадавших от паводка.