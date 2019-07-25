Кабмин выделит почти 700 млн рублей субсидий пострадавшей от паводков Иркутской области

Правительство России выделит пострадавшей от паводков Иркутской области 180 млн рублей на компенсации местным сельхозпроизводителям и 493 млн рублей - на восстановление мостов и дорог. Об этом заявил на заседании кабмина премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"У нас в повестке дня - дополнительные меры поддержки Иркутской области в связи с наводнением. Направим 493 млн рублей на восстановление мостов и дорог в регионе, чтобы быстрее восстановить нормальное транспортное обслуживание. Также из резерва правительства выделяем 180 млн рублей, чтобы компенсировать ущерб сельхозпроизводителям", - сказал Медведев.

Премьер добавил, что в области пострадали объекты инфраструктуры, посевы, а также сфера животноводства, а пострадавшие агропредприятия "сами, видимо, не смогут эти потери восстановить, там не очень сильные хозяйства, скажем прямо".

"Поэтому деньги туда направим, и они должны в регион попасть как можно быстрее, чтобы аграрии могли ими воспользоваться", - указал председатель правительства.