Крупнейший импортер нефтепродуктов на Украине прекращает импорт дизтоплива из России

Крупнейший импортер нефтепродуктов на Украине Wexler Group с 1 августа прекратит поставку дизельного топлива из России из-за ввода пошлин со стороны Киева. Об этом компания сообщила в четверг.

"С 1 августа Wexler Group вынуждена приостановить поставки дизельного топлива происхождением из РФ трубопроводным транспортом в связи с принятием постановления кабинета министров Украины о "Вопросе введения специальной пошлины на отдельные товары происхождением из Российской Федерации, ввозимые на таможенную территорию Украины", которым, в частности, устанавливается дополнительная спецпошлина 3,75% с 1 августа и 4% с 1 октября на импорт дизельного топлива", - проинформировала компания на своей странице в Facebook.

В компании подчеркнули, что дополнительная спецпошлина "делает дальнейшие поставки топлива трубопроводным транспортом экономически нецелесообразными". Сейчас, добавили в Wexler Group, они ведут поиски вариантов диверсификации источников импорта дизельного топлива.

17 июля правительство Украины ввело специальные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа. Как пояснил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус, такое совместное решение главы государства и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций. Представитель президента сообщил, что спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 года и 4% с 1 октября 2019 года. Спецпошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

С 1 января 2016 года в связи со вступлением в силу экономической части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС Россия для защиты экономических интересов страны приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. С начала 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго, введенное правительством РФ в ответ на санкции европейских стран в отношении России. Украина в свою очередь приняла постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России", которое вступило в силу с 10 января 2016 года.

Украина с 2016 года вводит пошлины и эмбарго на российские товары. Под ограничения ранее, в частности, попали мясо, рыба, крупы, зерно, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, кофе, чай, водка, пиво, сигареты, ряд химикатов, минеральные удобрения, железнодорожное оборудование, корма для животных и продукция ветеринарной медицины, а также легковые автомобили, автобусы, трактора, грузовики и мотоциклы. Правительство страны 5 июля продлило действие постановления о запрете на ввоз российских товаров в страну до 31 декабря 2020 года.

ТАСС