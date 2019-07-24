Мощность Воткинской ГЭС возросла на 15 МВт

Мощность Воткинской ГЭС увеличилась на 15 МВт и составляет 1050 МВт. Это стало возможным в результате замены гидроагрегата со станционным номером 7 в рамках реализации Программы комплексной модернизации РусГидро.

Работы по замене гидроагрегата №7 были завершены в 2018 году. Результаты испытаний подтвердили увеличение мощности гидроагрегата на 15%, с 100 до 115 МВт. Процедура документального подтверждения изменения мощности гидроагрегата завершена.

Программа комплексной модернизации Воткинской ГЭС предусматривает замену всех десяти гидроагрегатов гидроэлектростанции, соответствующий договор был подписан с российским энергомашиностроительным концерном «Силовые машины» в 2014 году. Сейчас на станции заменены уже три гидроагрегата, ведется замена еще одной машины. Обновление гидроагрегатов позволит повысить максимальную мощность Воткинской ГЭС более чем на 10%.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации (ПКМ) гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации ПКМ заменено 56 гидротурбин, 32 генератора, 57 трансформаторов, 263 высоковольтных трансформаторов, более 5000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 365 МВт.