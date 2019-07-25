"НОВАТЭК" ввел в эксплуатацию новое месторождение в ЯНАО

"НОВАТЭК" ввело в эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с проектным уровнем добычи 1 млрд куб. м газа в год.

"ПAO "НОВАТЭК" сообщает, что дочернее предприятие компании ООО "Новатэк-Таркосаленефтегаз" ввело в промышленную эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское газовое месторождение с проектным уровнем добычи около 1 млрд куб. м природного газа в год", - сообщила компания.



"Южно-Хадырьяхинское месторождение расположено в непосредственной близости от имеющейся инфраструктуры компании, что позволило быстро осуществить его запуск и оптимизировать капитальные затраты, – отметил председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон. – Новые добывающие мощности будут способствовать росту добычи природного газа на наших активах в зоне Единой системы газоснабжения".

Южно-Хадырьяхинское месторождение находится в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Месторождение было приобретено в декабре 2017 г. По состоянию на 31 декабря 2018 г. запасы природного газа на месторождении составили около 28 млрд куб. м по российской классификации.

Объем капитальных затрат "НОВАТЭКа" вырос в 2018 г. в три раза к показателю в 2017 г. до 94 млрд руб. В 2019 г. показатель составит 185 млрд руб. "НОВАТЭК" в первом полугодии текущего года увеличил добычу газа на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 37,57 млрд куб. м, сообщали "Вести.Экономика".



Крупнейшие акционеры "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон (24,76%), Геннадий Тимченко (23,49%), Total (19,4%), "Газпром" (9,99%), за рубежом обращаются 20,4786% акций. Уставный капитал "НОВАТЭКа" составляет 303 630 600 руб. и разделен на 3 036 306 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая.



vestifinance.ru