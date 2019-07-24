Новикомбанк направил на развитие промышленности 174 млрд рублей

В первом полугодии 2019 года Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, принял участие в самых масштабных международных форумах: ПМЭФ, «Армия», «Иннопром» и МВМС. В рамках мероприятий заключены соглашения о финансировании промышленных предприятий на общую сумму 174 млрд рублей.

Участие в самых знаковых деловых мероприятиях позволяет банку укреплять сотрудничество с действующими клиентами, а также привлекать новых заемщиков, таким образом оказывая серьезную поддержку развитию отечественной промышленности. Среди крупнейших сделок, заключенных на прошедших в 2019 году форумах, – ряд кредитных соглашений с компаниями ОДК на общую сумму 35 млрд рублей, соглашение о финансировании ОАК на 25 млрд рублей, а также ряд проектов с холдингом «Швабе» на общую сумму 10 млрд рублей.

Новикомбанк предоставляет клиентам широкий спектр финансовых услуг: организация финансирования с использованием всех доступных сегодня инструментов господдержки, кредитование, гарантии, расчетно-кассовое обслуживание, в том числе с использованием казначейских продуктов управления и контроля финансовых потоков, а также зарплатное обслуживание. Новикомбанк участвует в гражданских программах государственного значения, таких как: создание авиационных двигателей ПД-14 для пассажирских самолетов, в том числе для авиалайнера МС-21, в проектах «Умный город», «Энергосервис», который позволяет повысить энергоэффективность в масштабах всей страны, и др.

В августе Новикомбанк примет участие в Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) и выступит в роли генерального финансового партнера. В рамках МАКС-2019 планируется подписание ряда соглашений на общую сумму около 50 млрд рублей. Таким образом Новикомбанк к концу года направит на развитие промышленности свыше 200 млрд рублей, что более чем вдвое превышает результаты 2018 года. В 2018 году на выставках Новикомбанк подписал ряд соглашений на общую сумму около 100 млрд рублей.