Одобрена заявка на заключение соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР "Канаш"

24 июля под руководством Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Ивана Моторина состоялось заседание Комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Канаш».

В рамках заседания рассмотрена заявка ООО «Канашский завод алюминиевых конструкций» по реализации инвестиционного проекта «Развитие глубокой переработки алюминия в городе Канаш».

Проектом планируется изготовление из алюминиевых полуфабрикатов изделий, которые могут быть использованы для производства металлоконструкций или представлять собой законченные изделия.

Проектом предусмотрено создание 25 новых рабочих мест; в ходе реализации инвестиционного проекта будут осуществлены финансовые вложения в размере более 30 млн рублей.

Министр экономического развития, промышленности и торговли Павел Иванов отметил, что по результатам проведенного анализа инвестиционный проект набрал проходной балл по критериям оценки заявки на заключение соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Канаш» и его можно считать готовым к реализации на ТОСЭР «Канаш».

По итогам совещания инвестиционный проект «Развитие глубокой переработки алюминия в городе Канаш» ООО «Канашский завод алюминиевых конструкций» был одобрен. Иван Моторин поручил заключить с предприятием соглашение об осуществлении деятельности в ТОСЭР Канаш и направить документы в Минэкономразвития России для включения в федеральный реестр резидентов ТОСЭР.

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