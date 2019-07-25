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Инвестиции (проекты)

Одобрена заявка на заключение соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР "Канаш"

Одобрена заявка на заключение соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР Канаш

25 июля 2019, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ТОСЭР КАНАШ
Отрасль: Строительство 

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24 июля под руководством Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Ивана Моторина состоялось заседание Комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Канаш».

В рамках заседания рассмотрена заявка ООО «Канашский завод алюминиевых конструкций» по реализации инвестиционного проекта «Развитие глубокой переработки алюминия в городе Канаш».

Проектом планируется изготовление из алюминиевых полуфабрикатов изделий, которые могут быть использованы для производства металлоконструкций или представлять собой законченные изделия.

Проектом предусмотрено создание 25 новых рабочих мест; в ходе реализации инвестиционного проекта будут осуществлены финансовые вложения в размере более 30 млн рублей.

Министр экономического развития, промышленности и торговли Павел Иванов отметил, что по результатам проведенного анализа инвестиционный проект набрал проходной балл по критериям оценки заявки на заключение соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Канаш» и его можно считать готовым к реализации на ТОСЭР «Канаш».

По итогам совещания инвестиционный проект «Развитие глубокой переработки алюминия в городе Канаш» ООО «Канашский завод алюминиевых конструкций» был одобрен. Иван Моторин поручил заключить с предприятием соглашение об осуществлении деятельности в ТОСЭР Канаш и направить документы в Минэкономразвития России для включения в федеральный реестр резидентов ТОСЭР.

Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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