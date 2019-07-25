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Инвестиции (проекты)

Правительство направит более 15,5 млрд рублей на поддержку пяти регионов Дальнего Востока

Правительство направит более 15,5 млрд рублей на поддержку пяти регионов Дальнего Востока

25 июля 2019, 15:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Строительство 

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Правительство России направит более 15,5 млрд рублей на социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе. Об этом заявил на заседании кабмина премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он добавил, что эти средства планируется выделять в течение трех лет.

"Выделяем дополнительно более, чем 15,5 млрд рублей на поддержку пяти регионов Дальнего Востока - это Якутия, Приморье, Магаданская область, Сахалин и Еврейская автономная область. Деньги будут поступать в регионы в течение трех лет, причем почти 10 млрд рублей поступят уже в этом году", - сказал он.

Как ранее сообщала пресс-служба правительства, на заседании кабмина 25 июля обсуждается выделение дополнительных средств на социальное развитие центров экономического роста на Дальнем Востоке.

По словам премьера, дополнительные средства пойдут на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, на строительство социальных объектов, включая больницы, школы, спортивные комплексы.

"Нужно обеспечить четкий контроль за тем, как эти средства расходуются и будут расходоваться", - добавил премьер-министр.

ТАСС

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