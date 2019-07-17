"Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго" подвели итоги деятельности по технологическому присоединению за 6 месяцев текущего года

В первом полугодии 2019 года энергетики «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» присоединили к электросетям потребителей на общую мощность более 33 МВт. Всего предприятием было исполнено 1 884 договора об осуществлении технологического присоединение (ТП) общей мощностью более 33 мегаватт (МВт).

Энергетики филиала «Владимирэнерго» обеспечили мощностью такие предприятия и социально-значимые объекты Владимирской области, как здание школы в Юрьев-Польском районе, амбулатория в Собинском районе, Мстерский завод деревоизделий в Вязниковском районе.

Обеспечение качественного и надежного электроснабжения социально-значимых объектов и предприятий в регионе является одной из приоритетных задач Владимирэнерго. Эта деятельность целиком направлена на повышение комфортности жизни в регионе. Энергокомпания постоянно совершенствует свои клиентские сервисы. Проводя регулярные встречи с представителями малого и среднего бизнеса, специалисты «Владимирэнерго» стремятся сделать процесс ТП прозрачным и понятным. Энергетики прилагают все усилия для упрощения процедуры и сокращения сроков подключения заявителей к электросетям.

Энергетики «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» напоминают, что по всем вопросам, касающимся техприсоединения, можно обращаться к специалистам Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по бесплатному номеру 8-800-100-33-00. Также получить информацию о технологическом присоединении и заключить договор можно в любом из шести офисов обслуживания потребителей филиала «Владимирэнерго»: во Владимире, Александрове, Петушках, Гусе-Хрустальном и Коврове. Подать заявку на присоединение к сетям также можно на портале электросетевых услуг ПАО «Россети»