Спустя 10 лет подрядчик должен будет устранить нарушения на "танцующем мосту" в Волгограде

Сегодня, в четверг, 25 июля, представители Арбитражного суда Волгоградской области сообщили, что подрядчика, который когда-то занимался строительством того самого «танцующего моста» в Волгограде, обязали устранить на нем массовые дефекты. Судебные разбирательства начались еще в 2009 году.

Как рассказала корреспонденту «Блокнот Волгограда» пресс-секретарь Арбитражного суда Волгоградской области Ольга Гончарова, Арбитражный суд Поволжского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу АО «Волгомост» - бывшего подрядчика «танцующего моста». Законным и обоснованным было признано решение все-таки Арбитражного суда Волгоградской области.

Считается, что первым подал иск региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства. Комитет требовал от подрядчика устранить множественные дефекты на «танцующем мосту» в Волгограде.

Еще 3 июля 2009 года министерство транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области (государственный заказчик, в настоящее время - комитет транспорта и дорожного хозяйства) заключило государственный контракт с ОАО «Волгомост» (подрядчик, ныне АО «Волгомост»). От последнего требовалось построить тот самый мост, а подрядчик должен был полностью уложиться в сроки, а еще выполнить работы – качественно.

Был и такой пункт, если заказчик найдет недостатки и дефекты, подрядчик тоже должен своевременно устранить их.

Вскоре проверка обнаружила, кроме дефектов, отсутствие материалов по ранее принятым и оплаченным работам на 35 миллионов 182 тысячи 264, 49 рубля.

Повреждёнными оказались участки трубопровода ливневой канализации, смотровые и дождеприемные колодцы, светопрозрачные панели из органического листового стекла шумозащитных экранов. В кабельной канализации не было кабеля. Кстати, речь идет о левобережной, правобережной и русловой части моста.

- Все это послужило поводом для обращения комитета в арбитражный суд с иском о понуждении АО «Волгомост» исполнить свои обязательства по контракту, - пояснили сегодня в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области.

Пока дело рассматривалось, бывший подрядчик на «танцующем мосту» устранял отчасти дефекты. Однако актами от 3 октября и 30 ноября 2018 года комиссия зафиксировала лишь частичное устранение таких дефектов.

На сегодняшний день на «танцующем мосту» Волгограда от него же требуется убрать массу нарушений. Это поврежденные, деформированные светопрозрачные панели из органического листового стекла, которые служат шумозащитными экранами.

Всего – 559 штук на правобережной эстакадной части моста, а также в районе руслового моста через Ахтубу и на транспортной развязке на автомобильной дороге Волжский – Ленинск. Помимо этого, строителям придется восстановить 2500 метров кабеля в кабельной канализации на левобережной, правобережной и русловой части моста.

Блокнот Волгоград