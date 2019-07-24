Tech Garden и Global Venture Alliance (GVA) запускают четвертую волну приёма заявок на акселерационную программу StartUp Kazakhstan

В рамках данной акселерационной программы стартапы получат возможность привлечь инвестиции, передовую акселерационную онлайн программу, доступ к представителям крупных компаний и шанс на развитие своего стартапа в комфортных условиях из любой точки мира.

Участники также получат юридическую помощь с регистрацией юр.лица в Казахстане, комментарии по представленным стартап-проектам от лучших специалистов и экспертов бизнес-индустрии, мастер-классы от отраслевых профессионалов, возможность познакомиться с крупнейшими казахстанскими и международными корпорациями.

Стартапы, участвующие в проекте, отбираются по восьми направлениям:

Индустрия 4.0 +

Умный Город

Fintech, Banking и Страхование

Новые материалы (Добыча и переработка)

Retail & E-Commerce

Логистика

EdTech

Телеком

Проекты должны подходить под следующие требования:

Иметь готовый продукт или MVP/прототип

Иметь первые продажи или подтвержденные предзаказы

Для участия в программе необходимо подать заявку онлайн. Прием заявок продлится с 8 апреля по 31 июля 2019 года, после чего экспертное жюри из представителей Tech Garden и GVA отберет заявки в программу акселерации по каждому из направлений. Участие в программе бесплатное.

69 стартапов участников предыдущей программы за год заработали более 550 млн тенге, создали более 250 рабочих мест. Для развития их продукта было привлечено около $2,5 млн инвестиций, многие проекты также дали рост 200-300%.

Информация об организаторе и операторе

Tech Garden – инновационный кластер, представляющий собой профессиональную среду для развития востребованных бизнесом инноваций на основе взаимовыгодного взаимодействия бизнеса, стартапов, инвесторов, учебных и научно-исследовательских учреждений. Целью инновационного кластера является формирование благоприятной среды для развития инновационных компаний, включая стартапы, через консолидацию заказов, интеллектуальных ресурсов, лучших зарубежных технологий, инструментов стимулирования и привлечение инвестиций.

Global Venture Alliance (GVA) – частная система инноваций, российская компания с филиалами в Казахстане и Кремниевой Долине. Работает с 2011 года и объединяет в себе несколько направлений — акселерационные программы для стартапов и корпораций, образовательные программы по инновациям и профессиям будущего, инвестирование через собственные венчурные фонды, а также проекты с государством. Через GVA прошли более 3000 стартапов, выпускники привлекли более $30 млн венчурных и прямых инвестиций.