Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" поставила в Китай партию оборудования для Ибиньского топливного завода

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» поставила в КНР партию российского оборудования для фабрикации ядерного топлива на Ибиньском заводе (провинция Сычуань), входящем в структуру топливного дивизиона Китайской национальной ядерной корпорации CNNC.

Китайскому заказчику были поставлены три установки для производства тепловыделяющих элементов (твэлов): комплекс герметизации, система контроля геометрических параметров, а также установка лакопокраски. Всё оборудование разработано и изготовлено предприятиями Топливного дивизиона Росатома – ПАО «МСЗ» (г. Электросталь) и АО «НЗХК Инжиниринг» (г. Новосибирск).

Поставленное оборудование предназначено для модернизации производственной линии по фабрикации ядерного топлива российского дизайна ТВС-2М для реакторов ВВЭР-1000. В настоящее время в Китае эксплуатируются четыре энергоблока с реакторными установками данного типа в составе АЭС «Тяньвань» (провинция Цзяньсу). Топливо для реакторов ВВЭР-1000 производится на Ибиньском заводе по лицензии АО «ТВЭЛ» с 2009 года. С 2014 года завод освоил фабрикацию тепловыделяющих сборок конструкции ТВС-2М, которые пришли на смену более старой модели УТВС.

«Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» ведет последовательную работу с китайскими партнерами по проектам изготовления в КНР ядерного топлива по российским технологиям. Мы впервые в своей истории помогли создать за рубежом производство ядерного топлива российского дизайна и продолжаем его поддерживать технологически на самом современном уровне. Вместе с внедрением на АЭС «Тяньвань» топлива нового поколения ТВС-2М мы одновременно лицензировали его фабрикацию на Ибиньском заводе. Сегодня мы не только обеспечиваем эту линию российскими комплектующими ТВС, но и поставляем оборудование, которое повысит уровень автоматизации производства и качества выпускаемой продукции. Это в очередной раз подтверждает статус АО «ТВЭЛ» как технологического лидера», - отметил старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу АО «ТВЭЛ» Олег Григорьев.

Для справки:

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реактора в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ. www.tvel.ru

Департамент коммуникаций АО «ТВЭЛ»